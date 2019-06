Von Nicolas Lewe

Neckargemünd/Meckesheim. 560 Tonnen Gewicht verteilt auf 140 Meter bei einer maximalen Breite von drei Metern und einer maximalen Höhe von 4,65 Metern: Die Recycling-Planumsverbesserungsmaschine RPMW 2002-2, welche zurzeit auf der Eisenbahn-Strecke zwischen Neckargemünd und Bammental unterwegs ist, beeindruckt schon alleine durch ihre unglaublichen Dimensionen.

Noch bis 24. Juni um 5 Uhr erneuert die Deutsche Bahn auf einer Länge von rund drei Kilometern die sogenannte Planumsschutzschicht unterhalb der Gleise auf dem Streckenabschnitt Neckargemünd-Meckesheim. Rund 2,1 Millionen Euro werden dafür nach Bahnangaben fällig. Seit rund einer Woche verkehrt wie berichtet anstatt der Züge der Linien S 5 und S 51 ein Schienenersatzverkehr.

"Was wir hier machen, ist echte Präzisionsarbeit", meint Klaus Hautzinger auf RNZ-Nachfrage. Der leitende Bauüberwacher betont: "Von der Logistik her ist das eine sehr aufwendige Geschichte." Während vom hinteren Teil des monströsen gelben Arbeitszuges neues Material im Förderbandsystem nachkomme, werde vorne das alte Material abgebaut und mit einem auf dem Nachbargleis haltenden Zug abtransportiert.

Für die reibungslose Umsetzung der Arbeiten arbeitet die Deutsche Bahn mit der H.F. Wiebe Unternehmensgruppe zusammen. Die Firma aus dem niedersächsischen Achim hat sich auf die Bereiche Gleisbau und Gleislogistik spezialisiert. Jakob Laukert ist für den Bereich Gleisbaumaschinen zuständig und koordiniert in dieser Funktion auch die Arbeiten auf der Strecke Neckargemünd-Meckesheim. Er erklärt, dass das Schotterbett im Zuge der Unterbausanierung erst gereinigt und dann wieder eingebaut wird. "Zum Schluss wird das Gleis dann gestopft", so Laukert. Sprich: Der Schotter wird mittels Vibration verdichtet. Was sich in der Theorie zunächst einfach anhöre, sei in der tatsächlichen Umsetzung ein hochkomplexer Arbeitsprozess.

Wie Bauüberwacher Hautzinger erläutert, erfolgen die Stopfarbeiten in drei Phasen, die eine immer feinere Ausrichtung zum Ziel haben. "Das Gleis wird dabei angehoben", erklärt der Experte. Je vier Rollenzangen, die unter den Schienenköpfen angreifen und die hydraulisch betätigt werden, führen das Heben und Richten durch. In einem abschließenden Arbeitsschritt seien dann noch Schweißarbeiten notwendig.

Für Letztere bedürfe es einer Schienentemperatur von 23 Grad. Um die Temperatur zu bestimmen, werde mit einem Magneten ein Schienenthermometer an die Gleise angebracht. Sollte die Temperatur niedriger als 23 Grad sein, könne man die Gleise anwärmen, diese abzukühlen sei hingegen schwieriger. Niederschlag wiederum, wie er für Donnerstag angekündigt ist, würde die Arbeiten nicht weiter beeinträchtigen, geschweige denn verzögern. "Für die Arbeiter vor Ort ist das nicht so schön, aber für die Gleisarbeiten ist das ziemlich egal", meint Hautzinger. Auch die neu aufgebrachte Planumsschutzschicht sei dank eines Spezialsand-Kiesgemisches wasserundurchlässig.

Momentan liege man mit den Sanierungsmaßnahmen am Gleis voll im Zeitplan, so der Bauüberwacher. Bahnreisende könnten sich somit darauf einstellen, dass die Totalsperrung der Strecke am frühen Montagmorgen planmäßig aufgehoben wird. Kleinere Nacharbeiten, die vor allem den Abtransport des schweren Arbeitsgerätes betreffen, sollen dann laut Klaus Hautzinger möglichst nachts stattfinden und bis spätestens 28. Juni abgeschlossen sein.