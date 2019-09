Von Christoph Moll

Leimen. Landet die Große Kreisstadt nach der gemeinsamen Bewerbung mit der Nachbargemeinde Nußloch um eine Gartenschau in den Jahren 2031 bis 2035 gleich den nächsten Coup? Wie die RNZ erfuhr, könnten im Jahr 2023 die Deutschen Straßen-Radmeisterschaften in Leimen stattfinden.

Bundesweite Aufmerksamkeit wäre garantiert, da dann wohl alle deutschen Top-Fahrer an den Start gehen. Also vielleicht auch Emanuel Buchmann, der mit seinem sensationellen vierten Platz bei der "Tour de France" in diesem Jahr die deutschen Radsportfans begeisterte. Und die Hoffnung weckte, dass nach Jan Ullrich im Jahr 1997 wieder ein Deutscher das härteste Radrennen der Welt gewinnen kann.

"Blitz aus Leimen": Günter Haritz. Foto: sg

Hinter dem möglichen Coup steckt Günter Haritz. Der 70-jährige Leimener ist ehemaliger Radrennfahrer und wurde im Jahr 1972 Olympiasieger in der Mannschaftsverfolgung im Bahnradfahren. Der "Blitz aus Leimen", wie Haritz genannt wird, ist fest verwurzelt in seiner Heimatstadt, trägt die Ehrenbürgerwürde und betreibt dort bis heute ein Fahrradgeschäft. "Ich will etwas für Leimen tun und nicht nur auf dem Papier Ehrenbürger sein", sagt er im RNZ-Gespräch.

Günter Haritz war im vergangenen Jahr Gast bei der Deutschen Straßen-Radmeisterschaft in Einhausen bei Bensheim. "Ich werde ja überall eingeladen - je älter ich werde, desto öfter", sagt er augenzwinkernd. "Als ich dort in den VIP-Raum kam, hat jemand zu mir gerufen: ,Mach Du doch auch mal eine Meisterschaft!"’, erinnert sich Haritz. Auf der Heimfahrt habe er dann zu seiner Frau gesagt: "Warum eigentlich nicht?"

Haritz suchte den Kontakt zum "Bund Deutscher Radfahrer" (BDR), der die Meisterschaften veranstaltet, und zur Stadt Leimen, die als Ausrichter auftreten könnte. Der langjährige BDR-Vizepräsident Udo Sprenger, der mit Haritz früher Radrennen gefahren ist, sei sofort begeistert gewesen von der Idee. Und auch im Rathaus sei er bei Oberbürgermeister Hans D. Reinwald auf offene Ohren gestoßen, so Haritz.

Vor Kurzem kam es schon zu einem ersten Treffen zwischen Reinwald, Sprenger und Haritz. "Ich kann als Mittelsmann agieren, meine Kontakte spielen lassen und Verbindungen zu möglichen Sponsoren herstellen, werde aber nicht als Organisator auftreten", beschreibt Haritz seine Rolle.

Bei dem Treffen soll es schon sehr konkret geworden sein. So wurde unter anderem über die mögliche Strecke gesprochen: "Wir haben hier alles, was man braucht", meint Haritz. Eine mögliche, etwa 15 Kilometer lange Rundstrecke könnte von Leimen über den Stadtteil Gauangelloch, den Ortsteil Ochsenbach, den Nußlocher Ortsteil Maisbach und Nußloch selbst zurück nach Leimen führen. Denkbar sei auch, dass Walldorf und Sandhausen mit einbezogen werden.

Die Meisterschaften in verschiedenen Kategorien könnten Ende Juni 2023 von Freitag bis Sonntag stattfinden. Freitags würde ein Zeitfahren auf einer flachen Strecke der U23-Amateure sowie der Elite der Frauen und Männer stattfinden, samstags das Frauenrennen über etwa 120 Kilometer und sonntags das Männerrennen über rund 200 Kilometer.

Teilnehmen würden wohl etwa 100 deutsche Radprofis. Haritz ist überzeugt, dass die Stadt zusammen mit Vereinen eine solche Veranstaltung stemmen könnte. "Wir sollten uns bewerben", meint er. "Für Leimen wäre das eine Riesensache."

Und was sagt die Stadt Leimen? Auf RNZ-Anfrage wollte sich deren Sprecher Swen Bauer nicht äußern. Klar ist: Ohne den Gemeinderat geht nichts. Und dieser hat sich - zumindest öffentlich - noch nicht mit dem Thema befasst.

"Die Meisterschaften 2023 sind für Leimen reserviert", betont Udo Sprenger, der für den BDR die Meisterschaften organisiert. "Die Stadt muss nun einen offiziellen Antrag an das BDR-Präsidium stellen, das dann zustimmen würde." Sollten nun noch andere Städte Interesse haben, müssten diese sich gedulden.