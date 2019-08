Von Anja Hammer

Eppelheim. Zu früh gefreut haben sich die Eppelheimer über die längere Straßenbahn. Seit Kurzem ist zwar die moderne Variobahn auf der Linie 22 zwischen der Eppelheimer Endhaltestelle und dem Heidelberger Bismarckplatz unterwegs - aber das ist nur von kurzer Dauer, wie die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) nun mitteilt. Daher ändert sich auch nichts an den Plänen für den Umbau der Endhaltestelle "Kirchheimer Straße".

Die Mitteilung der RNV ist eine Reaktion auf einen RNZ-Artikel, der sich mit dem neuen Straßenbahnmodell befasste. Denn bislang hieß es stets, die Variobahn passe nicht in die Eppelheimer Endhaltestelle. Die ursprüngliche Antwort der RNV auf mehrere RNZ-Nachfragen lautete: "Da musste man im laufenden Betrieb feststellen, dass es doch funktioniert."

Diese Aussage sorgte für reichlich Ärger in Heidelbergs Nachbarstadt, so mancher fühlte sich veräppelt. Zum Beispiel veröffentlichte die Eppelheimer Liste (EL) eine Mitteilung mit dem Titel: "Hat die RNV Eppelheims Gemeindeorgane jahrelang an der Nase herumgeführt?" Schließlich habe Eppelheim bereits 100.000 Euro in die jüngsten Planungen für den Umbau der Endhaltestelle investiert, so die EL - und das wegen der "groben Falschbehauptung" der RNV, dass die Haltestelle zu kurz sei für die Variobahn.

Daher stellt die RNV nun klar: "Variobahn ist nicht gleich Variobahn." Diese gebe es nämlich in zwei Längen: 30 und 40 Meter. Für Eppelheim seien die 40 Meter langen Modelle angedacht; diese seien für das Fahrgastaufkommen "über kurz oder lang notwendig". Die jetzigen, 30-Meter-Fahrzeuge seien nur eine Zwischenlösung. "Aufgrund der angespannten Fahrzeugsituation im Heidelberger Verkehrsgebiet" würden derzeit auf der Linie 22 ausnahmsweise Bahnen des Typs RNV 6, so die RNV. Die Bahnen seien von der Linie 5 ausgeliehen, wo sie normalerweise im Verbund und damit mit einer Länge von 60 Metern verkehren. Der Fahrzeugtausch sei aber nur während der Sommerferien und des dadurch deutlich geringeren Fahrgastaufkommens möglich.

Und warum können die 30-Meter-Bahnen nicht einfach immer in Eppelheim fahren? "Wir planen standortbezogen", erklärt RNV-Sprecher Moritz Feier auf RNZ-Nachfrage. Die Linie 5 gelte in den Planungsrastern der RNV als eigener "Standort" und dort seien eben die 30-Meter-Bahnen zugelassen. Die 5er-Straßenbahnen, die auf der Rundstrecke von Heidelberg über Weinheim nach Mannheim verkehren, sind in Edingen und Mannheim-Käfertal stationiert. Für Eppelheim plane man dagegen mit den Fahrzeugen, die regulär am Standort Heidelberg und im dortigen Betriebshof in Bergheim seien - und das sei eben die 40-Meter-Variobahn.

Für eben diese sei die jetzige Eppelheimer Endhaltestelle zu kurz. "Die 40-Meter-Bahn stünde bis zu 2,50 Meter in den Straßenraum hinein", so die RNV. "Abgesehen von der verkehrlichen Gefahr blockiert die Bahn im Signalsystem für alle ankommenden und ausfahrenden Bahnen den einspurigen Bereich." Das würde zu einer "Vollblockade in Eppelheim" führen. Ferner verteidigt die RNV den 2,5 Millionen Euro teuren Umbau der Endhaltestelle mit der geplanten Barrierefreiheit und dem dann besseren Umstieg von der Bahn in den Bus.