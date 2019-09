Von Christoph Moll und Nicolas Lewe

Neckargemünd. Zum dritten Mal in zwei Monaten haben in den Gebäuden der SRH Vandalen gewütet. Der jüngste Vorfall ereignete sich laut Polizei zwischen Freitagmittag um 13.30 Uhr und Montagmorgen um 7 Uhr am SRH-Gebäude in der Straße Im Spitzerfeld. Dabei ließen die Täter aus Räumen der Stephen-Hawking-Schule sechs Computer, zwei Stereoanlagen, einen Beamer, ein Telefon sowie eine Wanduhr mitgehen.

In ihrer Zerstörungswut rissen die Einbrecher, die nach ersten Erkenntnissen der Polizei über einen Balkon ins Gebäude gelangt sind, auch noch die Sensorleiste eines Aufzuges heraus. Wie bereits beim ersten Vandalismus-Vorfall an der SRH Mitte Juli wurden erneut Toiletten mit Papier verstopft und zum Überlaufen gebracht. Den Angaben der Polizei zufolge entstand durch Dauerspülen ein beträchtlicher Schaden, dessen Höhe die Beamten am gestrigen Dienstag noch nicht beziffern konnten.

Zur Erinnerung: Erst am vorvergangenen Wochenende waren Unbekannte auf noch nicht geklärte Art und Weise in Räume der Stephen-Hawking-Schule der SRH gelangt. Dort randalierten sie in vier Klassenräumen und verwüsteten diese. Die Vandalen warfen mehrere Computer und Bildschirme auf den Boden, spritzten eine Flüssigkeit auf Tastaturen und verteilten mehrere Kleidungsstücke, Bücher sowie Lehrmittel in den Räumen. Außerdem sollen sie Kakaopulver verstreut und Spinde eingetreten haben. "Es wurde alles umgeworfen, was herumstand", brachte Polizeisprecher Markus Winter das Ausmaß des Vandalismus auf den Punkt.

Nun also der dritte Vorfall dieser Art: Deshalb spricht Tobias Böcker, Geschäftsführer der SRH Schulen, von "offensichtlich systematisch vorgehenden Tätern, die mutwillig Vandalismus betreiben und unser Haus dafür entdeckt haben". Bereits vor dem jüngsten Vorfall vom Wochenende hatte Böcker gegenüber der RNZ erklärt: "Das ist alles sehr ärgerlich und regt uns auf, aber wir brechen nun nicht in Panik aus." Und weiter: "Wir können damit umgehen und machen nicht das große emotionale Fass auf."

Der Schul-Chef betont jedoch, dass die Taten deutlich über das hinausgehen, was man als "jugendlichen Leichtsinn" abtun könne. Vielmehr sei eine "gezielte Energie für die Zerstörungen" vorhanden.

Auch nach dem jüngsten Vorfall sieht der Geschäftsführer aber keinen Trend zu mehr Gewalt oder Vandalismus in den Einrichtungen der SRH. Bei den Vandalen handele es sich um eine "klar eingegrenzte Tätergruppe" und "keine aufs Ganze gesehene Entwicklung". Die Polizei mache einen guten Job und er sei zuversichtlich, dass die Täter bald dingfest gemacht werden können.

Bei dem Vorfall am vorvergangenen Wochenende habe ein Mitarbeiter drei Personen gesehen, die sich im Foyer der Schule aufhielten und sich verdächtig schnell entfernten. "Wir haben Hinweise auf die Täter und denken, dass wir sie identifizieren können", sagte Böcker und hält an dieser Überzeugung auch nach dem jüngsten Einbruch in die SRH-Räumlichkeiten fest. Ob es sich bei den vermeintlichen Tätern um bei der SRH untergebrachte Personen oder Schüler handelt, wollte der Geschäftsführer nicht sagen.

Dass dieses Mal auch mehrere Elektrogeräte gestohlen wurden, sei eine "neue Nuance". Trotzdem ist Böcker überzeugt: "Wir gehen davon aus, dass der Spuk bald beendet ist." Der gerade nach den Ferien begonnene Unterricht an der Stephen-Hawking-Schule sei durch den erneuten Vorfall "in keinster Weise" beeinträchtigt.

Der jüngste Vorfall reiht sich ein in eine ganze Serie von Einbrüchen, Verwüstungen und brennenden Autos in Neckargemünd. Ende Juli brachen Unbekannte in den Kiosk im Freibad ein, Mitte August scheiterte das Aufhebeln der Tür der Sportgaststätte des Tennisclubs, Ende August stahlen Diebe Lebensmittel, Getränke und Leergut aus einer Strandbar in der Schwimmbadstraße. Ende August brannten dann Autowracks auf dem Hof der Feuerwehr. Handelt es sich immer um dieselben Täter? "Wir ermitteln in alle Richtungen und prüfen nun, ob es Zusammenhänge zwischen den Fällen gibt", so Polizeisprecher Markus Winter. "Wir stehen aber noch am Anfang." Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter Telefon 0 62 23 / 9 25 40 in Verbindung zu setzen.