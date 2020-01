Am Kleingemünder Kreisverkehr fehlt ein sicherer Überweg für Fußgänger. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Frank Volk schaute auf die Uhr. "Wir haben die Chance, einmal zeitiger die Sitzung zu beenden", sagte der Bürgermeister. Doch da hatte er die Rechnung ohne seinen Gemeinderat gemacht. Denn als der letzte Tagesordnungspunkt "Mitteilungen und Anfragen" in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gremiums aufgerufen wurde, schossen – wie fast immer – die Hände der Stadträte in die Höhe.

Steffen Wachert (Freie Wähler) ärgerte sich über die Aussagen des Bürgermeisters: "Mir missfällt es, dass in öffentlichen Sitzungen die Stadträte beschnitten werden", sagte er.

> Starkregen in Mückenloch: Joachim Bergsträsser (SPD) fragte als Ortsvorsteher nach der Starkregenkarte für Mückenloch. Im Stadtteil war es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Überschwemmungen gekommen. Volk sagte, dass die Karte mit zu erwartenden Auswirkungen durch Starkregen inzwischen vorliege und "gut" aussehe. "Wir müssen aber noch Detailfragen klären", so der Bürgermeister. Im Januar oder Februar komme das Thema auf die Agenda.

> Kreisel in Kleingemünd: Nele Welter (Grüne) wollte wissen, wie es bei der Forderung nach einem Fußgängerüberweg beim Kreisverkehr in Kleingemünd aussehe. Hier sollte eine Verkehrszählung stattfinden. Fachbereichsleiter Mario Horvath berichtete, dass ein Überweg "aus baulichen Gründen" keinen Sinn ergebe. Ein Überweg ohne "Mittelinsel" zwischen den Fahrspuren sei bei rund 20.000 Fahrzeugen am Tag auf der Bundesstraße B37 nicht möglich. Eine Verkehrszählung finde zwar "nicht vor dem Frühjahr" statt, aber die Chance auf eine Umsetzung des Fußgängerüberwegs sei "sehr gering".

Dietmar Keller (SPD) erinnerte daran, dass bereits vor zwei Jahren eine Verkehrszählung stattgefunden habe, deren Ergebnisse er bis heute nicht kenne. "Ich habe den Eindruck, dass das Landratsamt keine Zebrastreifen will", meinte der Fahrlehrer. "Dann sollten wir eine Fußgängerampel mit Drücker fordern." Es könne nicht sein, dass es hier noch immer keine Lösung gebe. Das sah auch Nele Welter so. Dass die Kinder eine so stark befahrene Straße ohne Ampel oder Zebrastreifen überqueren müssten, sei ein Unding, meinte sie.

> Spielplatz für die Weststadt: Ilka Schlüchtermann (Grüne) erinnerte daran, dass die Stadt als Ersatz für den Hof der Grundschule ein Areal für einen Spielplatz in der Weststadt suchen wollte. Bürgermeister Volk sagte, dass die Stadt derzeit voll damit beschäftigt sei, die vorhandenen 29 Spielplätze in Ordnung zu bringen. Diese seien vom TÜV unter die Lupe genommen und teilweise beanstandet worden. Zwei Mitarbeiter seien alleine hierfür abgestellt. Die Lieferzeiten für Spielgeräte würden teilweise 16 bis 18 Wochen betragen. "Unser Bauhof ist mit Nachdruck dran, den Stau auf den vorhandenen Plätzen abzuarbeiten", so Volk.

"Wir machen eines nach dem anderen." Er lasse nicht zu, dass die Verwaltung unter Druck gesetzt werde. "Wir gehen keine neuen Themen mehr an", betonte Volk. "Wir sind am Anschlag." Deshalb reagiere er dünnhäutig. "Wenn etwas Neues dazukommt, muss etwas anderes wegfallen", so Volk. "Ich muss meine Mitarbeiter schützen." Deshalb müsse die Weststadt noch warten. "Neckargemünd darf aber nicht stehen bleiben", hakte Petra Groesser (Grüne) ein. "Bleibt es auch nicht", versicherte Volk.