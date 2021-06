In der Karl-Gehrig-Straße war in kurzer Zeit eine Hoffläche überflutet: Auch hier setzten die Feuerwehrleute sogenannte Tauchpumpen ein. Foto: FFW Nußloch

Nußloch. (luw) Kurz und heftig war der Regen, der am frühen Dienstagabend innerhalb einer Stunde sieben Feuerwehreinsätze in Nußloch ausgelöst hat. Feuerwehrsprecher Udo Lahm berichtete gegenüber der RNZ, dass die Einsatzkräfte seit 17.15 Uhr zu verschiedenen Überschwemmungen ausrücken mussten. Etwa sei eine größere Hoffläche mit Garagen in der Karl-Gehrig-Straße überflutet gewesen.

"Es gab auch eine überschwemmte Wohnung, einen Keller und ein Fahrstuhlschacht ist bis zu einem Meter hoch mit Wasser vollgelaufen", so Lahm weiter. Die Kanalisation habe die großen Wassermassen in der kurzen Zeit nicht aufnehmen können.

Insgesamt seien 20 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen im Einsatz gewesen, die sich je nach Dringlichkeit auf die sieben Adressen aufgeteilt hätten, um jeweils das Wasser abzupumpen.