Von Anja Hammer

Region Heidelberg. Über 563 Radler aus der Region rund um Heidelberg sind zusammen mehr als dreimal um die ganze Welt gefahren: Sie haben in drei Wochen 131.657 Kilometer zurückgelegt. Das ist die Bilanz des diesjährigen Stadtradelns. Bei dem bundesweiten kommunalen Wettstreit haben Eppelheim, Leimen, Mauer, Meckesheim, Wilhelmsfeld, Bammental, Neckargemünd und Wiesenbach mitgemacht. Die drei Letztgenannten ehren am heutigen Donnerstag, 6. September, ihre aktivsten Radler - und zwar um 17.30 Uhr im Neckargemünder Menzerpark. Der Rhein-Neckar-Kreis richtet am Sonntag, 9. September, eine Preisverleihung beim Weinheimer Herbst aus. Aus diesem Anlass hat sich die RNZ die Ergebnisse, die bereits im Juni eingefahren wurden, nun genauer angeschaut.

Hintergrund Beim genauen Blick in die Teilnehmerdaten des Stadtradelns lassen sich einige kuriose Fakten entdecken: > Ein politisches Statement hat ein fünfköpfiges Team aus Neckargemünd gesetzt. Die Gruppe nannte sich "Wir wollen einen Radweg zwischen Kleingemünd und Ziegelhausen". > Die Feuerwehr auf zwei Rädern statt mit Tatütata zum Einsatzort? Nein, keine Sorge. Auch wenn sich die [+] Lesen Sie mehr Beim genauen Blick in die Teilnehmerdaten des Stadtradelns lassen sich einige kuriose Fakten entdecken: > Ein politisches Statement hat ein fünfköpfiges Team aus Neckargemünd gesetzt. Die Gruppe nannte sich "Wir wollen einen Radweg zwischen Kleingemünd und Ziegelhausen". > Die Feuerwehr auf zwei Rädern statt mit Tatütata zum Einsatzort? Nein, keine Sorge. Auch wenn sich die Mauermer und die Meckesheimer Brandbekämpfer mit jeweils einem Team beim Stadtradeln beteiligt haben: Zu den Unwetter-Einsätzen, die in den dreiwöchigen Aktionszeitraum fielen, waren sie motorisiert unterwegs. > Zur "Bia Hoi" hat es die gleichnamige Gruppe aus Eppelheim nicht geschafft. Dazu fehlten 7582 Kilometer. Bia Hoi ist eine Kreuzung in Vietnams Hauptstadt Hanoi, wo sich abends die Menschen zum Biertrinken treffen. Diese Bia Hoi ist über 8700 Kilometer Luftlinie von Eppelheim entfernt. aham

[-] Weniger anzeigen

Zwei unter den acht teilnehmenden Kommunen aus der Region Heidelberg fallen besonders auf: Bammental und Leimen. Letztere hat es geschafft, gleich bei der ersten Teilnahme an dieser Aktion 150 Radfahrer zu mobilisieren. Damit liegt die Große Kreisstadt mit großem Abstand vor den anderen sieben Gemeinden. Auf den Rängen zwei und drei bezüglich der Teilnehmerzahl liegen Mauer mit 102 Teilnehmern und Neckargemünd mit 101. Leimen hat aber auch noch in anderer Hinsicht einen Bestwert aufgestellt: Die 150 Radfahrer haben es auf 33.782 Kilometer gebracht. Mit 26.019 und 22.325 Kilometern liegen auch hier Mauer und Neckargemünd auf dem zweiten und dritten Platz.

Nun aber zu Bammental: In der Elsenztalgemeinde war zwar nur eine vergleichsweise kleine Gruppe von 29 Radfahrern aktiv. Aber diese haben Unglaubliches auf die Beine gestellt. Sie haben über 10.000 Kilometer zurückgelegt. Das bedeutet: Jeder Pedalritter ist durchschnittlich über 348 Kilometer gefahren. Die Mauermer haben pro Teilnehmer 255 Kilometer auf den Reifen, die Wiesenbacher 254 Kilometer.

Teams rund um Heidelberg

Das Schöne am Stadtradeln ist: Niemand musste alleine sein. Jeder Teilnehmer konnte in seiner Gemeinde einem Team beitreten. Von den drei größten stammten zwei aus Leimen: die 42 "Amtsstrampler" und die 31 "Gallier". Aus Wiesenbach kam mit den 28 "Germania-Radlern" das drittgrößte Team. Diese drei Mannschaften haben dann auch in der entsprechenden Reihenfolge die meisten Kilometer auf die Straße gebracht. Wer übrigens keinem organisierten Team beitreten wollte, war dennoch nicht allein. Diejenigen radelten in der offenen Gruppe ihrer Gemeinde mit. In dieser Hinsicht hat Mauer die Nase vorn: Mit 31 Mitgliedern war das offene Team dort am größten, gefolgt von Neckargemünd mit 19 und Meckesheim mit 15.

Im bundesweiten Vergleich

Deutschlandweit haben 879 Gemeinden und Landkreise beim diesjährigen Stadtradeln teilgenommen. Die jeweilige Größe reichte von der Metropole Ruhr mit über fünf Millionen Einwohnern bis zur Gemeinde Bebensee in Schleswig-Holstein mit 617 Bürgern. Und die Region Heidelberg braucht den bundesweiten Vergleich nicht scheuen. Bei den insgesamt 143 Kommunen mit weniger als 7000 Einwohnern schneidet die Region gut ab: Gemessen an den erradelten Kilometern pro Gemeinde belegt Mauer den 19. Platz, Meckesheim den 31., Bammental den 50. Platz, fast direkt gefolgt von Wiesenbach auf dem 52. und Wilhelmsfeld kommt auf den 102. Bei den 213 Kommunen mit 10.000 bis 20.000 Einwohnern hat sich Neckargemünd mit seinen insgesamt erreichten Kilometern auf Rang 93 geradelt und Eppelheim auf Rang 132. Unter den 61 Städten mit 25.000 bis 30.000 Einwohnern hat Leimen den 30. Platz belegt.

Betrachtet man die Kilometer, die durchschnittlich jeder Teilnehmer zurückgelegt hat, so landet Bammental auch im deutschlandweiten Vergleich weit vorne. Die Radler der Elsenztalgemeinde haben es auf Platz 62 der insgesamt 879 Gemeinden geschafft. Auch Rainer Lörwald hat sein Wilhelmsfeld in dieser Kategorie ins vordere Viertel gebracht (siehe Artikel rechts): Platz 119 für den Luftkurort. In der Kategorie Kilometer pro Teilnehmer belegen die Mauermer den 246. Platz, die Wiesenbacher den 249., die Leimener den 378., die Neckargemünder den 405., die Meckesheimer den 408. und die Eppelheimer den 548..