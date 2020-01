Von Anja Hammer

Eppelheim. Ex-Bürgermeister Dieter Mörlein ist ins Visier der Heidelberger Staatsanwaltschaft geraten. Wie deren Sprecher, der Erste Staatsanwalt Tim Haaf, auf RNZ-Anfrage bestätigt, wird gegen den früheren Eppelheimer Rathauschef wegen Verleumdung ermittelt. Mörlein wird verdächtigt, die sogenannte "Fassaden-Affäre" losgetreten zu haben.

Im Sommer 2019 hatte die aktuelle Bürgermeisterin, Patricia Rebmann, Anzeige gegen den Betreiber einer Internetseite erstattet. Auf dieser Seite war ein Text um einen "angeblichen Feuerwehreinsatz zur Reinigung der Fassade des Privathauses von Bürgermeisterin Patricia Rebmann" veröffentlicht worden. Als Quelle berief sich der Schreiber auf einen "Hinweis" von einer "Gewährsperson".

Weiter hieß es: "Möglicherweise wäre in diesem Fall sogar der Straftatbestand der ,Vorteilsnahme im Amt‘ erfüllt." Rebmann platzte daraufhin der Kragen und der Staatsschutz ermittelte in Eppelheim.

Monatelang wollte sich die Polizei gegenüber der RNZ nicht zum Stand der Ermittlungen äußern. Doch nun liegt der Fall bei der Staatsanwaltschaft – und Sprecher Tim Haaf sagt: "Es gibt neben dem Blogbetreiber einen weiteren Beschuldigten." Im Laufe der Ermittlungen sei der Verdacht aufgekommen, dass es sich bei Dieter Mörlein um die im Blog genannte "Gewährsperson" handeln soll.

"Gegenstand der jetzigen Ermittlungen ist auch, ob die Behauptungen durch den früheren Amtsinhaber Dieter Mörlein aufgestellt worden sind", so Haaf. Derzeit laufe eine Stellungnahme; das heißt, bis Mitte Januar könne sich der Beschuldigte äußern. Haaf: "Soweit ich weiß, will sich Mörlein über seinen Anwalt äußern."

Als die RNZ den 71-Jährigen, der von 1994 bis 2917 im Chefsessel des Eppelheimer Rathauses saß, am Donnerstag telefonisch erreicht, wiegelt er alles ab. "Ich weiß nichts davon, dass gegen mich ermittelt wird", sagt Mörlein. "Da muss ich erst mal meinen Anwalt fragen."

Mit der ganzen Sache habe er nichts zu tun. "Von mir stammt gar keine Behauptung", so Mörlein. Ohnehin sei er nur noch "viel zu wenig in Eppelheim", seine dortige Wohnung habe er vermietet. Stattdessen sei er hauptsächlich im Heilbronner Raum und halte sich als "Opa, Weingärtner und Cabriofahrer" auf Trab.

Patricia Rebmann. Foto: Geschwill

Für Patricia Rebmann sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dagegen nichts Neues. Sie wisse schon seit einigen Monaten von dem Verdacht gegen ihren Vorgänger, berichtet die Bürgermeisterin. Als sie jedoch davon erfahren habe, sei sie überrascht gewesen: "Ich hatte wirklich viele Vermutungen, aber an meinen Amtsvorgänger hatte ich nicht gedacht", so Rebmann.

Die Anzeige gegen den Blogbetreiber habe sie daher zurückgenommen: "Den halte ich nur für einen unbedarften Handlanger." Viel entscheidender ist für die 41-jährige Rathauschefin die Quelle des Gerüchts: "Wer so was in die Welt setzt, versucht, meinem Ruf zu schaden." Daher habe sie Anzeige gegen Mörlein erstattet. "Es ist mehr als bedenklich, dass der ehemalige Amtsträger versucht, der aktuellen Amtsträgerin etwas anzutun." Sie empfinde das Ganze als "psychische Gewalt".

Das Verhältnis von Dieter Mörlein und Patricia Rebmann war nie das Beste. 2017 standen sie sich als Kontrahenten im "Eppelheimer Rathausstreit" gegenüber: Zwar war Mörlein nicht zur Wiederwahl angetreten, nach einer Klage gegen Rebmanns Wahl beanspruchte er aber den Chefsessel in der Übergangszeit für sich – obwohl sich die gebürtige Pfälzerin als Amtsverweserin zur Verfügung gestellt hatte.