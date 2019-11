Leimen-St. Ilgen. (fre/mün) Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in St. Ilgen.

Der Alarm erreichte die Freiwilligen Feuerwehren von Leimen und St. Ilgen am Sonntag gegen 17.45 Uhr: In einem Mehrfamilienhaus im St. Ilgener Ortsteil Fasanerie war ein Feuer ausgebrochen. Als die Rettungskräfte unter der Leitung von Stadtbrandmeister Armin Nelius in der Karl-Theodor-Straße eintrafen, waren im ersten Obergeschoss schon die Flammen zu sehen.

Die Bewohner des Sechs-Parteien-Hauses waren bereits ins Freie geflüchtet. Sie waren es auch, die der Feuerwehr den Schlüssel zur Brandwohnung gaben, da deren Bewohnerin nicht anwesend war. Aus der Wohnung retteten die Feuerwehrleute einen Hund und eine Katze. Letztere hatte sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Nach einer Erstbehandlung mit Sauerstoff wurde sie in eine Heidelberger Tierklinik gebracht.

Das Feuer selbst, das im Küchenbereich ausgebrochen war, hatten die Feuerwehrleute schnell gelöscht. Die Drehleiter kam nicht mehr zum Einsatz. Sie war aus Heidelberg angefordert worden, da die eigentlich zuständige Drehleiter aus Nußloch sich derzeit in Reparatur befindet. Unklar blieben am Sonntagabend Brandursache und Schadenshöhe.

