Von Benjamin Miltner

Bammental. Die Kinder der Elsenztalgemeinde haben einen ihrer Lieblingsorte zurück – zumindest teilweise: Der Spielplatz an der Schwimmbadstraße/Friedhofstraße ist nach der Neugestaltung freigegeben. Hier können Jungen und Mädchen also wieder nach Lust und Laune toben, klettern und rutschen. "Kaum war der Spielplatz auf, war er schon voll besetzt und wurde gut angenommen", berichtete Bürgermeister Holger Karl in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats. Allerdings ist zunächst nur der untere Teil eröffnet worden. Der Hangbereich ist durch die Tüv-Prüfung gefallen, bleibt vorerst noch gesperrt – und damit weiter die Problemzone.

Denn die Erneuerung des Spielplatzes beschäftigt den Gemeinderat schon eine ganze Weile. Die Bürgervertreter konnten sich im Oktober 2018 mit dem ihnen vorliegenden Konzept nicht anfreunden und gaben der Gemeindeverwaltung Hausaufgaben mit. Ihnen missfiel das Konzept für den Hangbereich des Spielplatzes, das zu viele Geräte, aber zu wenig Nachhaltigkeit und Natur beinhaltete. Einen Monat später wurde wieder lange diskutiert, gestritten und auch abgestimmt. Nach einem 7:7-Stimmenpatt war klar: Der Spielplatz bleibt noch eine Weile in seinem sanierungsbedürftigen Zustand. Im Juli 2019 segneten die Bürgervertreter dann letztlich eine neue, abgespeckte Planung ab.

Knapp ein Jahr später wird auf dem unteren Teil nun wieder gespielt, worüber Anette Rehfuss (Grüne) im Räterund ihre Freude kundtat. Der obere Teil bleibt durch einen Bauzaun dagegen abgesperrt. "Wann ist mit der Freigabe des Hangs zu rechnen?", wollte nicht nur Rehfuss wissen. "Das dauert noch ein bisschen", antwortete Bürgermeister Holger Karl. Es gelte, die aus der Tüv-Prüfung hervorgehenden Verbesserungsvorschläge umzusetzen. Was der Tüv zu beanstanden hatte, blieb in der Sitzung außen vor.

Die RNZ hakte bei Oliver Busch nach. Der Bauamtsleiter erklärt: Es geht um die Mauer, die das Plateau abstützt, wo der Einstieg für eine zweite Rutsche geplant ist. "Diese Mauer lädt gerade zum Klettern ein", so Busch. Das war so nicht gedacht gewesen und berge aktuell eine Gefahr. Daher gelte es nun, entweder für Fallschutz zu sorgen, etwa durch Hackschnitzel. Wenn das Klettern dagegen nicht zugelassen werden soll, bliebe nur noch die Möglichkeit, einen Teil der Mauer abzutragen und sie so abzusenken.

Beide Varianten wurden der ausführenden Firma als Anregung mitgegeben, eine Rückmeldung stehe laut Busch noch aus. "Wir bleiben dran und hoffen, auch den zweiten Teil im Sommer eröffnen zu können", betonte Bürgermeister Karl in der Gemeinderatssitzung. Auf Nachfrage von Anette Rehfuss räumte er Mehrkosten in Höhe von rund 20.000 Euro ein.