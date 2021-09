Von Marika Gutschik-Schilling

Spechbach. Als Rabea Moser Anfang August den Aufruf des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) erhielt, dass Helfer für das "Verpflegungszentrum 10.000" in Grafschaft-Ringen/Landkreis Ahrweiler gesucht werden, war ihr sofort klar: "Da will ich hin". Das DRK hat im von der Flutkatastrophe betroffenen Ort ein großes Verpflegungszentrum aus Zelten, Containern und Feldküchen in Betrieb genommen. Dort wurden täglich 10.000 warme Mahlzeiten sowie 10.000 Lunchpakete für Betroffene der Unwetterkatastrophe Mitte Juli zur Ausgabe und Auslieferung an mehrere Stellen im Landkreis vorbereitet.

Rabea Moser ist seit dem Jahr 2011 Mitglied im DRK Spechbach. "Ehrenamtliches und soziales Engagement sind mir sehr wichtig und die schockierenden Bilder von der Flutkatastrophe haben mich sehr bewegt", sagt die 24-Jährige, die im Hauptberuf als Erzieherin arbeitet. Nachdem der DRK-Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg ihre Zusage zur Mitarbeit erhalten hatte, ging es für Moser unverzüglich los in Richtung Grafschaft-Ringen zu zweieinhalb Wochen ehrenamtlichen Hilfseinsatzes. Im kleinen Gepäck waren Einsatzkleidung, Handtuch, Zahnbürste und Duschutensilien.

Rabea Moser ist von Beruf Erzieherin. Foto: privat

"Ich war sehr gespannt auf das, was kommt, spürte auch Vorfreude trotz der Ungewissheit, was mich genau erwartet, wo ich schlafen werde, wo und mit wem ich zusammenarbeiten werde", beschreibt Moser ihre Gedanken auf der Anfahrt. "Auf den letzten Kilometern bis zum Verpflegungszentrum waren die Auswirkungen der Flutkatastrophe deutlich zu sehen." Und beim Eintreffen im Verpflegungszentrum war sie baff angesichts der Größe und Betriebsamkeit.

Gerade war Schichtwechsel in einer Spülküche und Andreas "Andi" Stecher, der Koordinator des Küchenpersonals, war froh, die 24-Jährige dort sofort einsetzen zu können. Der Bezug ihres Zimmers in der Rehaklinik Niederrhein, die das DRK für die Unterbringung der Rotkreuzler nutzen durfte, musste warten. Doch für einen langen Aufenthalt im Zimmer reichte es in den Wochen vor Ort nie.

Ab dem zweiten Tag war Moser in der Kaltverpflegung eingesetzt und half, Lunchpakete vorzubereiten. Während in den Feldküchen bereits nachts gegen 3 Uhr die Vorbereitungen für die Zubereitung warmer Mahlzeiten begannen, startete Rabea mit ihrem Team um 6.30 Uhr. Um 10.30 Uhr wurden alle für den Morgen geplanten Lunchpakete ausgefahren, täglich zwischen 5000 und 8000. Am Abend gab es dann nochmals circa 1500 für die Helfer des Technischen Hilfswerks THW. Denn die Verpflegung war nicht nur für die Flutopfer vorzubereiten, sondern auch für die Helfenden vor Ort und andere Organisationen.

"Die Betriebsamkeit war enorm und es gab kaum Stillstand", erzählt Moser. Und weiter: "Logistisch waren alle Abläufe aufeinander abgestimmt. Rund 120 bis 160 Helfer aller Altersgruppen, aus nah und fern, wussten genau, was wann zu tun war."

Das Gefühl etwas Gutes zu tun, zu sehen, was man geleistet habe und wie das wirke, stecke an. Dementsprechend seien Stimmung und Zusammengehörigkeitsgefühl riesig gewesen, blickt die 24-Jährige zurück. Für sie seien die zweieinhalb Wochen Einsatz eine extreme wie prägende Erfahrung gewesen. Zu den schlimmen Eindrücken vom Katastrophengebiet, die sie emotional sehr bewegten, gehöre auch die Gewissheit, dass Menschen viel leisten könnten, wenn sie zusammenstünden.

Im Rückblick sagt Moser: "Mein Blick auf das Wesentliche hat sich geschärft." So manches relativiere sich. Zudem freue sie sich über neue Freundschaften, die während ihres Hilfseinsatzes entstanden seien. "Die könnten ein Leben lang halten", hofft sie.