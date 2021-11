Spechbach. (mgs) Die internationale UN-Klimaschutzkonferenz war natürlich Thema zwischen dem Umweltteam der evangelischen Kirchengemeinde und dem Umweltgutachter der KPMG Cert GmbH, Georg Hartmann. Denn das Umweltteam wollte beim Zusammentreffen im Martin-Luther-Haus zeigen, dass auf lokaler Ebene Klima- und Umweltschutz bereits funktioniert. Es stand die Überprüfung des kirchlichen Umweltmanagements an. Vier Mitglieder des Umweltteams – Pfarrerin Ulrike Walter, Bärbel Abele, Hans Abele und Markus Marsteiner – legten dem Gutachter die 38 Seiten umfassende "Umwelterklärung 2021 der evangelischen Kirchengemeinde" vor und standen ihm Rede und Antwort.

Bereits im Jahre 2016 hat sich das Umweltteam in der Kirchengemeinde zusammengetan. Schnell wurde nach einem Beschluss im Kirchengemeinderat begonnen, Zahlen und Daten im Hinblick auf Umweltauswirkungen zu erfassen, zu bewerten, nach Möglichkeit zu reduzieren und in einer Umwelterklärung nach EMAS, einer Initiative der Europäischen Union, und dem "Grünen Gockel", dem Umweltzertifikat der Landeskirche, darzulegen. Schöpfungs- und Umweltleitlinien wurden formuliert und dienen seitdem als Kompass für umwelt- und ressourcenschonendes Handeln.

Das Spechbacher Umweltteam ermittelt regelmäßig umweltrelevante Daten in insgesamt sechs Bereichen – Energie, Material, Emissionen, Wasser, Abfall, Biodiversität. Daraus ergeben sich Handlungsspielräume zur Verbesserung von Klima und Umwelt und zur Weiterentwicklung. Beispielsweise mehr LED-Leuchtmittel einzusetzen, Ökoangebote im Konfirmandenunterricht und in der Kindergruppe zu machen oder einen Fahrradständer an der Kirche für die nachhaltige Mobilität aufzustellen.

Sichtbares Zeichen für die Aktivitäten des Umweltteams, zu dem auch Bürgermeister Werner Braun und Gemeinderätin Christina Probst gehören, ist das Insektenhotel vor dem Martin-Luther-Haus. Aktivitäten mit dem Bibelentdeckerclub, Klimafasten und Pflanzaktionen standen und stehen weiter auf der Agenda. Das Umweltteam ist auf einem guten Weg, wie die erfolgreiche Revalidierung und damit die Wirksamkeit seines Umweltmanagementsystems bestätigt.