Von Marika Gutschik-Schilling

Spechbach. Unter anderen Umständen wären die Verabschiedung von Guntram Zimmermann als Bürgermeister und die Verpflichtung von Werner Braun als künftigem Ortsoberhaupt sicher ein großes Fest geworden. Doch das Coronavirus bestimmte die Regeln und so wurde im kleinen aber herzlichen Rahmen mit 86 geladenen Gästen in der Turn- und Festhalle gefeiert. Ben Olbert, Zweiter Bürgermeister-Stellvertreter, moderierte den Abend. Er musste immer wieder die Bühne betreten, um Verabschiedung und Verpflichtung durchzuführen sowie die Laudatoren anzukündigen.

Auf keinen Fall wollten sie Guntram Zimmermanns bescheidenem Wunsch nach einem leisen Abschied und kurzer Zeremonie erfüllen. Lieber erinnerten sie in persönlichen und lebhaften Grußworten an dessen Verdienste für Spechbach, an seine Bürgernähe, Verbindlichkeit, Freundlichkeit und Weitsicht. "Es ist etwas Besonderes, fast ein Vierteljahrhundert Meister der Bürger zu sein. Bürgermeister war Deine Berufung", brachte es Ben Olbert auf den Punkt und nannte nicht wenige Beispiele für Zimmermanns Leistungen. Er hat es geschafft, dass die zweitkleinste selbstständige Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis über die Ortsgrenzen hinaus wahrgenommen wird.

Hintergrund Landrat Stefan Dallinger betonte das Wir-Gefühl, das er immer wieder in Spechbach feststelle. An Guntram Zimmermann schätze er dessen Haltung und politischen Kompass und lobte die Arbeit im Kreistag. Eine Besonderheit nannte er Zimmermanns Idee für die Gründung [+] Lesen Sie mehr Landrat Stefan Dallinger betonte das Wir-Gefühl, das er immer wieder in Spechbach feststelle. An Guntram Zimmermann schätze er dessen Haltung und politischen Kompass und lobte die Arbeit im Kreistag. Eine Besonderheit nannte er Zimmermanns Idee für die Gründung des Fördervereins Specht und die Initiative für Emmas App – jetzt Marktfee. Dallinger gratulierte Werner Braun zur Wahl und versprach ihm eine gute Zusammenarbeit von Seiten des Rhein-Neckar-Kreises. Albrecht Schüttekann sich noch erinnern, dass Helmut Kohl Kanzler war, als Zimmermann ins Amt gewählt wurde. "Zimmermann ließ nie locker beim Einwerben von Zuschüssen und hat immer über das normale Maß hinaus gearbeitet", so der CDU-Landtagsabgeordnete. Bürgermeister sein sei nicht immer einfach. "Dennoch hat es Zimmermann geschafft, ein großes Vertrauensverhältnis aufzubauen, was im Landtag und im Wahlkreis gar nicht oder nur bedingt vorhanden ist", sagte Schütte. Hermino Katzensteinwird mit Guntram Zimmermann stets dessen Engagement für das örtliche Weihnachtsdorf, für Kinder und für Flüchtlinge verbinden. Ein Buch über Radstrecken brachte der Grünen-Landtagsabgeordnete als Geschenk mit und wünschte Nachfolger Werner Braun viel Erfolg. Marco Siesing, Bürgermeister von Eschelbronn, sprach für den Gemeindeverwaltungsverband Elsenztal und als Vertreter des Bürgermeistersprengels. Rudolf Eisemann, Erster Vorsitzender des TC Spechbach, sprach das Grußwort für die Spechbacher Vereine. Er überreichte Zimmermannn ein Radtrikot mit dem Logo der Vereine und dem Schriftzug "1996 – 2020: schee wars". Pfarrer Joachim Maier schloss sich mit einem Segensspruch an und wünschte dem radsportbegeisterten Guntram Zimmermann mit einer Fahrradklingel allzeit gute Fahrt. Sein besonderer Dank galt Zimmermanns Einsatz für Kinder, für die Aufnahme der Flüchtlinge und für Menschen in Not. mgs

Daher wollte sich die Gemeinde bei ihrem "Bürgermeister a.D." mit einem Wertgutschein für einen Aufenthalt in der Wohlfahrtsmühle in Hardheim bedanken. Eine schöne Überraschung hatte das Gemeinderatsgremium vorbereitet und ähnlich einem Adventskalender 24 Ereignisse aus den 24 Dienstjahren Zimmermanns in Form eines Kalenders zusammengestellt. "Ich habe sehr gerne in und für Spechbach gearbeitet", verabschiedete sich Guntram Zimmermann. Dass einige Steine auf seinem Weg in 24 Dienstjahren lagen, musste er zugeben. Sein Wunsch nach mehr interkommunaler Zusammenarbeit ist leider nur ansatzweise in Erfüllung gegangen. "So habe ich immer versucht, aus den Steinen Treppenstufen zu bauen", sagte Zimmermann.

Er wollte aber auch zugeben, dass er in seinen Dienstjahren ein dickes Fell und einen breiten Nacken gebraucht hat. Sein Arbeitsende sei ihm wie der Absprung aus einem mit hoher Geschwindigkeit fahrenden ICE vorgekommen. Er sei sehr froh, dass der Wechsel im Rathaus nun vollzogen ist. "Sehr harmonisch aber auch etwas stressig wie ein Staffellauf mit Staffelstabübergabe in vollem Lauf", hält Zimmermann fest. Seinem Nachfolger Werner Braun zollt er großen Respekt und wünscht ihm im neuen Amt alles Gute. "Ich weiß aus der langjährigen Zusammenarbeit mit Werner Braun, dass auch er alles geben wird für unsere Heimatgemeinde." Dafür benötige er jedoch die Unterstützung der Bürger sowie der Kollegen im Amt.

Auch Werner Braun sprach als vereidigter und neu verpflichteter Bürgermeister zu den Gästen. Er berichtete von seiner Entscheidung zur Bürgermeisterkandidatur, von seinen Empfindungen und Gedanken, ob er den richtigen Weg eingeschlagen habe, aber auch von der Unterstützung aus seiner Familie und durch seine Freunde. Weiterhin skizzierte er die wichtigsten Themen, die künftig auf Spechbach zukommen und die, die weiterhin wichtig bleiben. Angefangen von der Erschließung des neuen Baugebietes "Taubenbaum", über das beständige Augenmerk zum Wohle von Schule, Kindergarten, Vereinen, Infrastruktur und Nahversorgung spannte er den Bogen. Sein großer Wunsch bei alledem sei eine offene, ehrliche Meinungsäußerung und ein fairer Umgang sowohl mit den Spechbachern als auch im Gemeinderat. Seinem Vorgänger dankte er mit herzlichen und persönlichen Worten für dessen Zeit zur Einarbeitung und Erläuterung in die Verwaltungsarbeit.

Die Hauptpersonen des Abends (v.l.): Werner Braun, Guntram Zimmermann und Ben Olbert.

Unter der Vielzahl an Geschenken und guten Wünschen, die dem scheidenden Bürgermeister Guntram Zimmermann und seiner Ehefrau Hanne, aber auch dem neuen Bürgermeister Werner Braun und dessen Ehefrau Nicole überreicht wurden, gefiel eines ganz besonders: Nachdem Braun sich die Amtskette übergestreift hatte, bekam der neue Chef im Rathaus anlässlich seiner ersten Arbeitstage wie ein Schüler zum ersten Schultag eine Schultüte überreicht. Sie war gefüllt mit einem Fernglas für Weitsicht und Planung zum Wohle der Gemeinde. Goldtaler sollen Braun daran erinnern, dass er frühzeitig Zuschüsse einwerben soll. Streichhölzer sollen zündende Ideen liefern, Schokolade die Nerven beruhigen. Und wenn gar nichts hilft, könnte Bürgermeister Braun mit einem kleinen Bagger über seinen Schreibtisch fahren und sich abreagieren.

Zusammen mit ihren Ehefrauen saßen Braun und Zimmermann als Hauptpersonen des Abends in der ersten Reihe und erlebten trotz Corona-bedingter Einschränkungen einen festlichen Abend. Musikalisch begleitet wurde er durch den Organisten und Dirigenten Wolfgang Werkmann und mit Grußworten, Ansprachen und der Gabe von Geschenken kurzweilig und heiter angereichert. Den Organisatoren ist es trefflich gelungen, eine Veranstaltung zu kreieren, die sowohl dem scheidenden Bürgermeister als auch seinem Nachfolger gerecht wurde.