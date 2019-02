"Der Fahrer hatte großes Glück im Unglück", sagt Polizeisprecher Dieter Klumpp. "Außer einem Riss in der Augenbraue hat er sich keine weiteren Verletzungen zugezogen." Das grenzt in der Tat an ein Wunder. Denn die Wucht des Aufpralls gegen die Wand des Hauses von Agathe und Thomas Förder war immens.

"Der Fahrer hatte großes Glück im Unglück", sagt Polizeisprecher Dieter Klumpp. "Außer einem Riss in der Augenbraue hat er sich keine weiteren Verletzungen zugezogen." Das grenzt in der Tat an ein Wunder. Denn die Wucht des Aufpralls gegen die Wand des Hauses von Agathe und Thomas Förder war immens.

Die Polizei hat inzwischen den Fahrer vernommen, erklärt Klumpp. Anders als zunächst angenommen ist dieser nicht 22, sondern 24 Jahre alt. Die Ergebnisse einer noch in der Unfallnacht genommenen Blutprobe seien unauffällig, so der Polizeisprecher. Der Mann habe weder Alkohol getrunken noch Drogen genommen. "Wir gehen davon aus, dass er mit nicht angepasster und überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war", so Klumpp. Wobei "nicht angepasst" bedeutet, dass er für die Verhältnisse - es war Nacht, die Sicht war schlecht und die Fahrbahn war feucht - nicht vorsichtig genug war.

Ganz im Gegenteil: Er soll sogar schneller als die an dieser Stelle erlaubten 70 Kilometer pro Stunde gefahren sein - also mit "überhöhter" Geschwindigkeit. "Das Unfallbild deutet darauf hin, dass er wesentlich schneller gefahren sein muss und deshalb die Kontrolle über den Wagen verloren hat", so Klumpp. "Das ist der Vorwurf, den wir ihm machen." Es gebe keinen Hinweis, dass ein technischer Defekt am Wagen schuld am Unfall sei. Der Schaden an dem BMW, den der 24-Jährige erst im vergangenen Sommer gekauft habe, wird auf 20.000 Euro geschätzt. "Er wandert wohl direkt in die Schrottpresse", sagt Klumpp.

Auch wenn es nach Angaben von Anwohnern in der Vergangenheit immer wieder Unfälle am Ortseingang gegeben habe, plant das für die Verkehrssicherheit zuständige Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises keine Maßnahmen, wie deren Sprecher Ralph Adameit auf RNZ-Anfrage erklärt: Laut der Straßenverkehrsbehörde sei der Ortseingang "unauffällig". In den vergangenen drei Jahren habe sich dort ein Unfall ereignet, bei dem Alkohol die Unfallursache war. "Aktuell sind dort keine verkehrlichen Maßnahmen geplant", so Adameit. (cm)

[-] Weniger anzeigen