Von Lukas Werthenbach

Spechbach/Schönbrunn. Ob bei hochsommerlicher Hitze oder wie jetzt bei Schnee und Eis: Jörg Gerspach bringt den Menschen in Spechbach und Schönbrunn immer gerne ihre bestellten Einkäufe nach Hause. Seit Jahresbeginn wird hier das Projekt "Lokaler Online-Marktplatz" mit ihm und der Spechbacherin Sabine Neininger von zwei Ehrenamtlichen gestemmt. Wichtigstes Werkzeug ist die "Marktfee-App", früher bekannt als "Emmas App". Mit der – schon lange vor der Pandemie entwickelten – Handy-Software lassen sich regionale Produkte vom heimischen Wohnzimmer aus nach Hause bestellen. In den beiden Modellkommunen Spechbach und Schönbrunn sogar "frei Haus" – und notfalls funktioniert’s hier auch ohne Handy.

Ursula Koch im Schönbrunner Ortsteil Haag gehört zu den Stammkundinnen bei der "Marktfee-App". Obst, Gemüse, Wurst und Brot von Hofläden, Metzgern und Bäckereien aus der näheren Umgebung sind die beliebtesten Waren. Koch nimmt an diesem verschneiten Tag wieder dankbar die prall gefüllten Papiertüten von Gerspach an. Einige nutzen diese Möglichkeit zum Wocheneinkauf gerade in Corona-Zeiten gerne, um Gedränge und Schlangestehen im Supermarkt zu vermeiden.

Gerspach ist Rentner, der Schönbrunner begleitet das Projekt von Beginn an. Anfangs war er dazu als "Kümmerer" bei der Gemeinde angestellt, bezahlt von den Fördergeldern des Landes. Doch die Förderung lief im Dezember aus, sodass der 74-Jährige jetzt als Ehrenamtlicher zweimal pro Woche auf Tour geht. In den vergangenen anderthalb Jahren habe es sogar wöchentlich vier Fahrten gegeben, berichtet er.

Hintergrund > Die Marktfee-App soll dem Problem der immer schlechteren Nahversorgung auf dem Land begegnen und Einzelhändlern zur Digitalisierung ihres Angebots verhelfen. Entwickelt hat die Anwendung die Firma "Ciconia Software": Sie wurde aus einer Projektgruppe der Universität Mannheim heraus gegründet. Die erste Testphase mit den Modellkommunen Spechbach und Schönbrunn startete vor zwei Jahren – seit September 2019 ist die App zugänglich für jeden Menschen mit Smartphone. Bereits im November 2018 gewannen die beiden Modellkommunen mit dem Projekt den landesweiten Ideenwettbewerb "Lokaler Online- Marktplatz" des baden-württembergischen Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und damit 186.000 Euro Förderung. Das Projekt lief im Dezember 2020 aus. Seit Beginn der Pandemie wird die App auch in anderen Teilen Deutschlands genutzt. Knapp 5000 Kunden, rund 400 registrierte Anbieter und über 6000 Bestellungen stehen inzwischen zu Buche. luw

Fünf in der App registrierte Anbieter fährt er derzeit an, darunter die Marktscheune in Meckesheim und einen Obst- und Gemüseladen in Waibstadt. "Für eine Tour brauche ich etwa zwei bis drei Stunden", erklärt der gelernte Kaufmann. Er und seine Vertreterin Neininger bringen die Einkäufe in Schönbrunn stets an die Haustüren der Kunden. "Die App zeigt die ungefähre Lieferzeit an", so Gerspach. Spechbacher müssen eine gewünschte Haustür-Lieferung noch zusätzlich bei ihrer Bestellung angeben, ansonsten wird der Einkauf zur als "Abholstation", der Metzgerei Meister, gebracht. "Wenn jemand kein Handy hat oder bar bezahlen will, kann er sich auch an mich persönlich wenden. Ich manage das dann", sagt der Freiwillige.

Der Mindestbestellwert beträgt zehn Euro; pro Bestellung wird eine Aufwandsentschädigung von 1,50 Euro fällig, maximal sind es aber 3 Euro. Doch dieser Aufpreis wird für alle Lieferungen nach Spechbach und Schönbrunn in diesem Jahr noch von den Kommunen übernommen, wie Gerspach erklärt. Das Geld gehe vollständig an den gerade liefernden Ehrenamtlichen. "In letzter Zeit liegen die meisten Einkaufsbeträge so zwischen 30 und 40 Euro", berichtet er. In seinem Zuständigkeitsbereich gebe es rund ein Dutzend regelmäßige Kunden. "Das ist eine super Sache für die Bürger", schwärmt Gerspach, der gerne noch mehr Menschen beliefern würde.

Denn auch in anderen Gemeinden der Umgebung ist der Einkauf über die "Marktfee-App" möglich – und hier wird das Angebot nach den Angaben des Ehrenamtlichen sogar mehr genutzt als in Spechbach und Schönbrunn: "Ein Taxiunternehmen aus Sinsheim übernimmt derzeit testweise die Auslieferung für Besteller außerhalb der beiden Modellkommunen." Hier müssen die Kunden den Lieferpreis selbst zahlen.

"Es gibt Anbieter, die mächtig davon profitieren", stellt der 74-Jährige fest. Besonders ins Auge stechen ihm zufolge ein Bäcker aus Zuzenhausen und ein weiterer Bäcker in der Pfalz, der die App nur für selbst abzuholende Vorbestellungen nutze. Improvisation sei gefragt, wenn im Sommer Kühlware wie Wurst bestellt werde: "Dann nehme ich eine eigene Kühltasche mit Akkus mit", erzählt der Rentner, der Fragen von Interessierten unter Telefon 0 62 62 / 9 50 90 beantwortet.