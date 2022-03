Von Christiane Barth

Spechbach. Die Bürgerproteste und -bedenken scheinen etwas bewegt zu haben: Möglicherweise könnte die Trasse der Süddeutschen Erdgasleitung weiter vom Ortsrand weg verlegt werden. Jedenfalls hat die Gemeindeverwaltung darauf hingewirkt, dass sich die Planer des Projekts die Bedenken der Kommune zumindest einmal anhörten. Geht es nach Wunsch der Gemeinde, wird auf Spechbacher Gemarkung eine Alternativtrasse verwirklicht, die den ursprünglich angedachten Verlauf weiter in Richtung Süden verschiebt. Die Abstände zum Ortsrand sowie zum Altersheim wären beim neuen Streckenverlauf etwa gleich. Doch noch ist nichts entschieden. Es wird lediglich abgewogen und mit Möglichkeiten gespielt. Doch es gibt konkrete Fortschritte.

Derzeit sind die Baugrunduntersuchungen für die geplante Erdgasleitung im Gange. Dies teilte Bürgermeister Werner Braun bei der jüngsten Gemeinderatsitzung mit: "Diese Untersuchungen laufen schon auf verschiedenen Korridoren." Zu einem Ortstermin mit "Terranets BW" sei es bereits Ende Januar gekommen. Dabei habe die Verwaltung im Gespräch mit den "Planungsverantwortlichen" darauf hingewirkt, dass ein Alternativkorridor ausgebildet wird und in die Trassenuntersuchungen mit einfließt. Dabei seien die Anregungen lediglich in Bezug auf die Spechbacher Gemarkung vorgebracht worden. Über Areale, die darüber hinaus gehen, hat die Kommune freilich kein Mitspracherecht.

Doch ist es auch so, dass die Gemeinde wohl mit am meisten von der Erdgasleitung betroffen sein dürfte. "Die geplante Trasse liegt bei uns am nächsten an der bestehenden Bebauung", erklärt Hauptamtsleiter Marc-André Waxmann. Geht es nach dem Alternativvorschlag des Dorfes, verläuft die Erdgasleitung mittig zwischen dem Wohngebiet, das in Richtung Eschelbronn liegt, und dem Altersheim Haus Waldblick. Sie würde dann das Regenüberlaufbecken nicht wie geplant oberhalb in Richtung Spechbach sondern unterhalb in Richtung Eschelbronn flankieren.

Mit dem Impuls, die Erdgasleitung in weiterer Entfernung vom Wohngebiet zu realisieren, sei er jedoch durchaus auf offene Ohren gestoßen, meinte Werner Braun: "Unser Trassenvorschlag ist sehr wohlwollend aufgenommen worden", sagte der Bürgermeister und ergänzte, dass der Bau der Alternativtrasse wohl "wirtschaftlicher" sein könnte und zudem weniger Probleme in Bezug auf den Umweltschutz nach sich ziehen dürfte, weil sie kürzer sei als der ursprünglich angedachte Streckenverlauf. Bis eine Entscheidung über den genauen Trassenverlauf feststeht, dürfte es April 2023 werden: "Bis dahin kann sich noch einiges tun".

Dass die Erdgasleitung gebaut wird, daran zweifelt auch der Hauptamtsleiter nicht. Doch betont er auch, im Sinne der Bürger auf die Planungen einwirken zu wollen: "Wir versuchen, so darauf Einfluss zu nehmen, dass die Leitung den Ort weniger tangiert." Die Gemeinde hofft nun auf ein Entgegenkommen der Planer.