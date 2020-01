Spechbach. (lew) In einem Müllfahrzeug der AVR Kommunal GmbH ist am Donnerstag gegen 12.40 Uhr in Spechbach ein Feuer ausgebrochen. Wie Unternehmenssprecher Tim Heringer auf RNZ-Nachfrage bestätigte, fiel der Besatzung der Rauch aus dem Müllwagen in der Hirtenstraße beim Schützenhaus auf. Die Männer luden in der Folge einen Teil des brennenden Abfalls auf dem dortigen Platz ab und alarmierten die Feuerwehr. Diese rückte kurze Zeit später mit drei Fahrzeugen an und löschte den Müllberg.

Der AVR-Sprecher lobte das "vorbildliche Verhalten" der Besatzung, der es zu verdanken sei, dass sich der Schaden am Fahrzeug in Grenzen halte. Im schlimmsten Fall hätte die Hydraulik des Fahrzeugs beschädigt werden und ausfallen können.

"Dann wäre das Herauspressen der brennenden Abfälle nicht mehr möglich gewesen", so Heringer. Wie es überhaupt zu dem Brand gekommen ist, könne er nur mutmaßen: "Meistens sind noch glühende Abfälle wie Kamin-Asche oder auch Zigaretten schuld an Bränden in Müllfahrzeugen."

Im Inneren des Wagens sorge die Vermischung mit Luft für die Entfachung und Verbreitung der Flammen. "Solche Vorfälle sind leider keine Seltenheit", bedauerte Heringer. Im Durchschnitt passiere so etwas alle zwei Monate. Die AVR appelliere daher immer wieder an die Bevölkerung, nur völlig ausgekühlte Asche- und Kohlereste in der Restmülltonne zu entsorgen.

Wie Markus Zappe von der Gemeinde Spechbach gegenüber der RNZ berichtete, war der brennende Müll schnell gelöscht. Anschließend habe es eine Brandwache der Feuerwehr gegeben, bis ein Radlader der AVR eingetroffen sei, um den abgelöschten Müll fachgerecht abzutransportieren.

Update: Donnerstag, 23. Januar 2020, 20.10 Uhr

Spechbach. (jubu) Ein großes Feuerwehr-Aufgebot rückte am Donnerstagmittag zum Schützenhaus in Spechbach an. Dort hatte Müll in einem Fahrzeug der AVR Feuer gefangen.

Gegen 12.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Hirtenstraße im Bereich des Schützenhauses in Spechbach alarmiert. Dort hatte die Besatzung eines Müllfahrzeuges plötzlich Rauch im Inneren bemerkt. Die Männer luden einen Teil des brennenden Mülls auf dem befestigten Weg ab. Gleichzeitig verständigten sie über Notruf die Polizei und die Feuerwehr.

Die Feuerwehr rückte daraufhin mit drei Einsatzfahrzeugen an und begann mit den Löscharbeiten. Vorsorglich war auch das DRK vor Ort. Verletzte gab es aber nicht.

Die AVR lädt nun mittels Radlader und Container den Müll wieder auf und bringt diesen zur Mülldeponie. Die Höhe des Sachschadens ist nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt, auch die genaue Brandursache ist noch ungeklärt.