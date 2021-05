Von Marika Gutschik-Schilling

Spechbach. Auf der Fläche des früheren Asylbewerberheims in der "Schindersklinge" entsteht ein Gesundheitszentrum – unter anderem mit Intensivpflegeplätzen. Der Bau durch das Sinsheimer Unternehmen "Zapf Gewerbebau" ist nun genehmigt worden, auch eine sogenannte Abgeschlossenheitserklärung liegt vor. Damit ist der Weg frei für ein Gesundheitszentrum mit zwölf Intensiv- und 17 Kurzzeitpflegeplätzen sowie zwölf Einheiten für Betreutes Wohnen.

Bis in den März des Jahres 2017 hatten Asylbewerber in der "Schindersklinge" gewohnt. Dann schloss der Rhein-Neckar-Kreis diese nach sechs Jahren und damit eine seiner ersten Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber in der Region rund um Heidelberg. Danach hatte es einige Ideen gegeben, was sich im und um die "Schindersklinge" am Ortsausgang in Richtung Epfenbach realisieren ließe. Noch unter dem vorherigen Bürgermeister Guntram Zimmermann war von einem kleinen Neubaugebiet die Rede. Doch dafür hätte die Gemeinde das Areal samt Nachbargrundstück kaufen müssen. Nachdem sie diese Möglichkeit aber nicht wahrgenommen hatte, stellten im Februar 2018 ein Investor und Betreiber sowie ein Architekt und Planer ihre Absichten für die Einrichtung von Wohngemeinschaften mit intensivpflegebedürftigen Patienten vor. Zur Umsetzung kam es aber bisher nicht.

Seit über eineinhalb Jahren ist nun die Firma "immodul Projektentwicklung" aus Wuppertal mit der Entwicklung des Projekts auf dem Areal "Schindersklinge" betraut. Der Gemeinderat erteilte im Juli vergangenen Jahres seine Zustimmung zum Bauantrag. Betrieben werden soll das Gesundheitszentrum zukünftig von der "Cairful med GmbH" aus Wismar, die für Baden-Württemberg eine eigene Betriebsgesellschaft gegründet hat, und der "Villa Vitalia Gruppe" aus Hamburg.

Auch im Rathaus freut man sich über die Mitteilung des Projektentwicklers "immodul", der endlich über "grünes Licht" für das Vorhaben informierte. Bürgermeister Werner Braun erklärte, dass "immodul" für diesen Standort einen "attraktiven Neubau konzipiert" habe, "der nicht nur den höchsten Ansprüchen einer modernen Pflegeeinrichtung entspricht, sondern auch von seinen künftigen Bewohnern als ein Ort der Geborgenheit und des Wohlfühlens wahrgenommen" werde. Zudem sieht der Rathauschef in dem Bau des neuen Gesundheitszentrums eine "enorme Aufwertung" für den Bereich am Ortseingang Richtung Epfenbach: "Gemeinsam mit dem Pflegeheim ,Haus Waldblick’, das den Ortseingang aus Richtung Eschelbronn in besonderer Weise schmückt, zeigen sich zwei von drei Ortseingängen dem Wohle der Menschen verbunden."