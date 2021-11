Von Christiane Barth

Spechbach. "Wir wissen, dass die Herstellungskosten für Brennholz durch die gestiegenen Energiepreise ebenfalls nach oben gegangen sind", sagte Bürgermeister Werner Braun in der jüngsten Gemeinderatsitzung. Auch Holz wird also teurer. Doch es gibt Unterschiede. Je nach Art und Weise, wie das Holz aus dem Wald beschafft wird.

In seiner Sitzung votierte der Gemeinderat dafür, auf Empfehlung des Kreisforstamtes die Preise für Polder- sowie Sterholz anzupassen. Die Kosten für Polderholz, welches aus Stämmen gemacht wird, die nach der Holzernte am Straßenrand zur Weiterverarbeitung bereit liegen, wurden nun von 55 Euro auf 60 Euro pro Festmeter angehoben. Sterholz, das bereits gespalten und auf Meter-Stücke zurecht gesägt ebenfalls am Wegesrand zur Abholung bereit liegt, kostet statt vormals 63 jetzt 65 Euro pro Ster Buche. Diese Preise gelten für die Saison 2021/22.

Die Preise für Schlagraum, also jenem klar definierten Gebiet, in dem vom Förster bereits Bäume für die Holzverarbeitung markiert wurden, sind nicht bei den Preisanpassungen berücksichtigt worden. Dies missfiel Annette Lumpp (FW). Sie sprach sich dafür aus, für alle drei Segmente den Preis anzupassen und sah jene Bürger benachteiligt, die weder Material noch Transportmöglichkeiten oder die Ausbildung für die Holzverarbeitung aus Schlagraum haben. Denn dieses Holz ist billiger, jedoch aufwendiger zu Brennmaterial zu verarbeiten. Lumpp war der Ansicht, dass schnell der Eindruck entstehen könnte, beim Schlagraum seien größere Mengen Holz zu kleinerem Preis erhältlich. "Aber eben nur für die, die das entsprechende Equipment und Know-how dafür haben", bemängelte die Bürgervertreterin und sah darin eine Ungleichbehandlung verborgen. Rolf Vettermann (CDU) wies auf den erheblichen Mehraufwand, auf die höheren Kosten und die erforderliche Ausrüstung hin, die es brauche, um Schlagraum aufzubereiten – und dass es somit am Ende doch gerecht zugehe.

Der Preis für Schlagraum beträgt in diesem Jahr rund 15 Euro pro Ster, teilte Bürgermeister Braun auf RNZ-Nachfrage mit und ergänzte: "Bisher lag der Preis bei circa zehn Euro pro Ster." Allerdings seien bei Versteigerungen bislang immer weitaus höhere Preise erzielt worden." Es handele sich dabei um ungefähre Preise, da die Holzmenge beim Schlagraum nur geschätzt werden könne: "Daher war auch keine Beratung über den Holzpreis notwendig", erklärte der Bürgermeister.