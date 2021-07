Spechbach. (mgs) Jutta Breitschwerd vom "Institut für kommunikatives Handeln" und Thomas Thiele vom gleichnamigen Architekturbüro begleiten Spechbach auf dem Weg zur Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzepts. Ein solches ist nicht nur Grundlage für Anträge auf Fördermittel, sondern beantwortet die Frage: Wie soll Spechbach in Zukunft aussehen?

Thomas Thiele, für die Gemeinde bereits als Planer und Fachberater für die Umsetzung der Vorgaben des Landessanierungsprogramms tätig, und Jutta Breitschwerd hatten bereits beim Auftakt im April Bürgermeister Werner Braun sowie den Gemeinderat auf das Projekt eingestimmt. Um alle Bürger, Kinder und Jugendliche aktiv beteiligen zu können, hat Breitschwerd im Nachgang dieses ersten Treffens und mit den Ergebnissen der Stärken-und-Schwächen-Analyse einen Fragebogen für eine Bürgerbefragung erstellt. Mit Schülern der vierten Grundschulklasse machte sie eine Ortsrallye. Mit Jugendlichen drehte sie einen Film. Zum Auftakt der "Zukunftswerkstatt" – einer in der Zukunftsforschung angesiedelten Methode, Teilnehmer zu beteiligen, Fantasie im Hinblick auf Problemlösungen anzuregen und über sie zu diskutieren – hat sie die Beteiligungsergebnisse vorgestellt. Die Viertklässler durften persönlich ihre Ideen, Wünsche und Vorschläge vortragen.

Unter dem Blickwinkel, wo ist es schön oder was ist wo zu tun haben die Jugendlichen ihr Dorf durchstreift und als Orts- respektive Verkehrsplaner ihre Wünsche nach mehr Spielmöglichkeiten, nach mehr Verkehrssicherheit und nach einem Dorfladen formuliert. Die Jugendlichen im Film äußerten sich ähnlich. Sie benannten die schönen Seiten des Ortes, wie den Rathausplatz, den Sperbelbaum, die Metzgerei und das Apfelhäusle. Doch ihnen fehlt ein Bäcker, ein zentraler Treffpunkt im Ort und einer, wo sie die Erwachsenen nicht stören und wo sie unter sich sein dürfen. Insgesamt 256 Rückläufe auf die Bürgerbefragung hat Breitschwerd online oder in Papierform erhalten. Viele dieser Rückmeldungen aus der Bürgerschaft gehen mit den Vorstellungen und Erkenntnissen der Jugendlichen und Kinder konform.

In der "Zukunftswerkstatt" trafen sich nun am Samstag moderiert von Breitschwerd und Thiele 14 Spechbacher in zwei Arbeitsgruppen, um über die Schwerpunktthemen "Städtebau" und "Soziale Infrastruktur" mit den Handlungsfeldern städtebauliche Entwicklung, soziale Infrastruktur, Mobilität/Verkehr, Wirtschaft/Handel/ Tourismus und Nachhaltigkeit/Natur zu diskutieren, Lösungswege zu entwerfen und Ziele zu definieren.

Bereits am kommenden Freitag, 16. Juli, trifft sich der Gemeinderat mit Breitschwerd. dann werden die Prioritäten sowie die kurzfristige und langfristige Umsetzbarkeit festgestellt und ob es zur Gemeinde passt. Anschließend kann das Gemeindeentwicklungskonzept geschrieben werden.