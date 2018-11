Schönbrunns Bürgermeister Jan Frey (3.v.l.), Landesminister Peter Hauk (CDU, 4.v.l.) und Guntram Zimmermann (3.v.r.) bei der Auszeichnung in Stuttgart. Foto: Busse

Von Lukas Werthenbach

Spechbach. Über 186.000 Euro dürfen sich die Gemeinden Spechbach und Schönbrunn für den Aufbau eines "Marktplatzes" der Zukunft teilen. Hintergrund ist der Ideenwettbewerb "Lokaler Online-Marktplatz" des Landes Baden-Württemberg, den die beiden Kommunen gewonnen haben. Im Gespräch mit der RNZ berichtet Bürgermeister Guntram Zimmermann von großem Interesse seitens Bevölkerung und Händlern an einem bundesweit wohl einzigartigen Projekt.

Die preisgekrönte Idee ist ganz einfach: Die Digitalisierung soll künftig zum Vorteil von Bürgern und Einzelhändlern auf dem Land genutzt werden. Dazu wurde bereits "Emmas App" entwickelt, über die Bürger bei lokalen Händlern beispielsweise Lebensmittel bestellen können. Die Waren werden an eine zentrale "Appholstation" geliefert - in Spechbach wird diese in der Metzgerei Meister eingerichtet. Dabei soll aber kein teurer Lieferservice aufgebaut werden.

Vielmehr kann sich jeder, der regelmäßig auf bestimmten Routen unterwegs ist, als "Emmas Bote" in der App registrieren und für eine kleine Vergütung Lieferfahrten übernehmen. Übrigens sollen auch Menschen ohne Internetanschluss das Konzept nutzen können: In der Metzgerei soll ein Tablet zur Verfügung stehen, über das man seine Bestellung aufgeben kann. Durch das Konzept sollen auch neue "soziale Treffpunkte" entstehen.

Zimmermann betont, dass die Auszeichnung vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz vor allem dem Engagement in zwei vorausgegangenen Projektphasen zu verdanken sei: "Da wurde sehr viel Vorarbeit durch die Bürger geleistet", so der Bürgermeister, "das wurde jetzt honoriert". Schönbrunn und Spechbach sind bereits Modellkommunen des Projekts "Intelligenter Marktplatz", das die Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises trägt.

Die "interkommunale Zusammenarbeit" mit der 2800-Einwohner-Gemeinde Schönbrunn freut Zimmermann besonders. Zwar seien die Strukturen beider Orte sehr unterschiedlich - Schönbrunn erstreckt sich mit fünf Ortsteilen auf eine wesentlich größere Fläche als Spechbach. Doch durch die Kooperation ergäben sich viele Vorteile. Etwa werde mit den nun gewonnenen Fördergeldern auch ein "lokaler Kümmerer" eingestellt, der für beide Gemeinden gleichermaßen tätig sei.

Ende November wollen sich laut Zimmermann alle Beteiligten treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Im Januar startet mit 100 Nutzern eine Testphase für "Emmas App".