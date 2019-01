Spechbach. (ths) Der zu schnelle Durchgangsverkehr auf der Hauptstraße bereitet der Gemeinde große Sorgen. Schon einige Zeit fordert der Gemeinderat deshalb eine durchgängige Tempo-30-Zone. "Der Antrag liegt beim Rhein-Neckar-Kreis", berichtete Bürgermeister Guntram Zimmermann in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das noch nicht abgeschlossene Vorgehen ist bekanntlich notwendig, da es sich bei dieser Verbindung um eine Straße handelt, für die sich das Landratsamt verantwortlich zeigt.

Derzeit gilt die Forderung ausschließlich für Lastwagen. Die übrigen Fahrzeuge müssen nur im Bereich der Grundschule zwischen 7 und 17 Uhr die Geschwindigkeit reduzieren. "Das ist nicht verstehbar", formulierte Gemeinderätin Annette Lumpp (Freie Wähler) hier ihren Ärger genauso wie der Bürgermeister selbst. Eines will man allerdings gewiss nicht: "Ein Schilderwald wie in anderen Kommunen kommt bei uns überhaupt nicht in Frage", lautete der einhellige Tenor.

Eine Geschwindigkeitsreduzierung will der Gemeinderat ebenfalls am Ortsausgang Süd Richtung Eschelbronn. "Seit Monaten versuchen wir, hier eine Lösung zu finden", erklärte Zimmermann. Da der Kreis die Einrichtung einer Pförtnerverengung, einer sogenannten Bischofsmütze, ablehnte, plant man jetzt Kunststoffverkehrsinseln, die für eine Verschwenkung und damit für eine Tempodrosselung sorgen sollen. Da das Landratsamt aufgrund von Messungen allerdings keine Notwendigkeit für eine solche Maßnahme sehe, lägen die Kosten insgesamt bei rund 10.000 Euro, die auf Spechbach zukämen, erläuterte der Rathauschef jene Krux bei diesem Teilerfolg, dem der Kreis wohl zustimmen würde.

Eine andere Variante brachte dazu Rolf Vettermann (CDU) ins Spiel. Im Urlaub am Bodensee fielen ihm nämlich Halbinseln ins Auge, die zusätzlich dazwischen Parkmöglichkeiten anböten. Mit Bodenschwellen hatte darüber hinaus Annette Lumpp eine andere Lösung parat, während Zimmermann selbst das Aufstellen eines Blitzers wie am westlichen Eingang Neckargemünds anregte. "Es muss etwas sein, was Geld bringt", meinte er.

Der Ortschef rief vor einer endgültigen Entscheidung nochmals zu einer "Kreativphase" auf. Ferner will er den Kreis auffordern, nochmalige Messungen zu den Zeiten vorzunehmen, wenn die Raser unterwegs sind. Nämlich morgens und spätnachmittags.