An Stellwänden konnten sich die Besucher in der Turn- und Festhalle über das Großprojekt informieren. Foto: A. Dorn

Spechbach. (agdo) Zum geplanten "Windpark Dreimärker" bei Spechbach wird es keinen Bürgerentscheid geben. Am Donnerstagabend hatte der Spechbacher Gemeinderat die Unzulässigkeit eines Bürgerbegehrens festgestellt. Keine 24 Stunden später informierte das Unternehmen "ABO Wind" aus Darmstadt an selber Stelle über seine Pläne, was auf großes Interesse stieß.

Bereits zu Beginn der Veranstaltung in der Turn- und Festhalle war viel los. Es waren zahlreiche Spechbacher und Epfenbacher ebenso gekommen wie etliche Interessierte aus Lobbach. Auch die Bürgermeister Werner Braun aus Spechbach und Joachim Bösenecker aus Epfenbach waren anwesend. Die Veranstaltung werde erst jetzt durchgeführt, weil die Gemeinde Lobbach erst später in die Planungen eingestiegen sei, erklärte Braun. Aus Lobbach waren etliche Gemeinderäte und Verwaltungsmitarbeiter anwesend. Mit Informationswänden informierte "ABO Wind" über seine Planungen, über Natur- und Landschaftsschutz sowie über Immissionsschutz.

Sieben Windräder sollen am Dreimärker entstehen, jeweils drei auf den Gemarkungen von Spechbach und Epfenbach sowie eine Windkraftanlage in Lobbachs Ortsteil Waldwimmersbach. Aktuell stehe noch kein Anlagentyp fest, sagte Projektleiter Manuel Schmuck. Zu den geplanten Windrädern ist bislang zumindest klar: Sie sollen eine Gesamthöhe von etwa 250 Metern und einen Rotordurchmesser von etwa 160 Metern haben. Die Nabenhöhe soll bei ungefähr 170 Metern liegen.

Etwa 6,5 Megawatt Leistung bringt eine Anlage. Die Gesamtleistung des Windparks soll etwa 45,5 Megawatt betragen, man rechnet mit einem erwarteten Stromertrag von etwa 88 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Das soll wiederum einen Stromverbrauch von rund 26.000 Haushalten entsprechen. Erwartet wird eine CO2-Einsparung von etwa 60.000 Tonnen pro Jahr. Sollte alles nach Plan laufen, soll der Baubeginn Anfang 2025 sein, geplant ist die Inbetriebnahme für 2025 oder 2026.

Von der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Neckar-Kreises waren Jörg Bayer und Ulrike Wacker vom Amt für Gewerbe und Umweltschutz des Landratsamts anwesend und beantworteten Fragen. Vor allem von Jörg Bayer wollten die Besucher wissen, wie die Untere Naturschutzbehörde den Windrädern gegenübersteht. Die Behörde verhalte sich neutral. Die Untere Naturschutzbehörde habe die Aufgabe, das Verfahren gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz zu begleiten, erklärte Jörg Bayer.

Die betroffenen Gemeinden müssten ein Fachbüro beauftragen, das die Tiere im Bereich des geplanten Windparks ausfindig mache und eventuelle Schutzmaßnahmen vorschlage. Danach entscheide die Naturschutzbehörde über die Zulässigkeit von Eingriffen sowie über eventuelle Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Zudem werde der Schattenwurf der Anlagen ebenso untersucht wie entstehender Schall und Infraschall. Die Anlagen müssten diesbezüglich verschiedene Kriterien erfüllen, auch darüber wurde informiert.