Neckarsteinach. Die eiserne Tür zur Mittelburg ist fest verschlossen. Rita Schaffert ballt eine Hand zur Faust und klopft. Einmal. Zweimal. Dreimal. Es passiert erst einmal nichts. Gebannt blicken die Stadtführerin und die rund 30 Teilnehmer der RNZ-Sommertour am Montagvormittag auf das Tor. Dann, nach etwa 30 Sekunden, öffnet sich die Pforte. Heraus tritt Johannes Freiherr von Warsberg, der Eigentümer der Burg, und bittet die Besucher zu sich in den Hof. Es ist der Höhepunkt der etwa zweieinhalbstündigen Führung zu den vier Burgen von Neckarsteinach, die ganz besondere Ein- und Ausblicke ermöglichte (siehe auch Artikel weiter unten).

Pünktlich mit Glockenschlag startete die besondere Burgen-Führung an der evangelischen Kirche der Vierburgenstadt. Rita Schaffert, seit zwölf Jahren Stadtführerin in Neckarsteinach, hatte das Angebot für die RNZ-Sommertouristen möglich gemacht. Bevor es auf die Burgen ging, stand ein Besuch der in den Jahren 1481 bis 1483 von "Bligger XIV." erbauten heutigen evangelischen Kirche an. Er gehörte dem Adelsgeschlecht der "Landschade von Steinach" an.

Die Grabplatte des Neckarsteinacher Ritters und Nachfahren des berühmten Minnesängers "Bligger II. von Steinach" befindet sich nach wie vor im Gotteshaus. Sie ist sehr verwittert, da sie lange im Freien stand. "Bligger II." habe die Stadt auch die Harfe in ihrem Wappen zu verdanken, berichtete die Stadtführerin den RNZ-Sommertouristen. Weitere Tafeln von Vorfahren daneben sind in besserem Zustand. "Früher war die Kirche mit der nahen Vorderburg verbunden", so Schaffert. "Bei Gefahr flüchteten die Dorfbewohner in die Kirche und hofften auf Gnade."

Rita Schaffert erzählte den RNZ-Lesern, dass Hans, der Sohn des Kirchenerbauers, Luther in Heidelberg kennengelernt habe und von diesem sehr beeindruckt gewesen sei. "Deshalb fand die Reformation in Neckarsteinach bereits im Jahr 1520 statt", so Schaffert. "Das war sehr früh für ein kleines Städtchen." Bis zum Bau der katholischen Kirche Anfang des 20. Jahrhunderts gegenüber hätten sich Katholiken und Protestanten die heutige evangelische Kirche geteilt.

Hintergrund Das sagten die Teilnehmer > Elke Kaltschmitt und Wolfgang Krause aus Meckesheim nahmen mit ihrer zehnjährigen Enkelin Anna aus Sandhausen teil. "Es war einfach wunderbar, dass wir in die Burg durften", schwärmten sie im [+] Lesen Sie mehr Das sagten die Teilnehmer > Elke Kaltschmitt und Wolfgang Krause aus Meckesheim nahmen mit ihrer zehnjährigen Enkelin Anna aus Sandhausen teil. "Es war einfach wunderbar, dass wir in die Burg durften", schwärmten sie im Anschluss. > Karin Dollinger aus Meckesheim war mit ihrer Freundin Doris Schoder aus Neidenstein dabei. "Ich sehe die Burgen immer beim Vorbeifahren und wollte sie schon immer mal besuchen", erzählte Dollinger. Die Sommertour sei wie gerufen gekommen. > Susanne Blanz aus Heiligkreuzsteinach war noch nie auf den Burgen. "Man muss nicht in die Ferne schweifen", meinte sie. "Es gibt super Alternativen vor der Haustür." > Stefanie Hering aus Schönau-Altneudorf war mit ihrem achtjährigen Sohn Lennard und dessen gleichaltrigem Freund Ruben dabei. "Wir waren schon oft auf den Burgen, aber das war noch mal etwas ganz anderes", erzählte sie. "Die Stadtführerin war super und auch für die Kinder war es ein tolles Programm." > Lieselotte Wild aus Sandhausen hatte ihre Freundin Heike Huber aus Weinheim mitgenommen. "Wir waren schon öfter hier", sagte Wild, die schon seit etwa 50 Jahren die RNZ liest. "Aber das war nun einmalig." > Ingrid und Helmut Hebel aus Nußloch waren noch nie auf den Neckarsteinacher Burgen. Der Messtechniker hat den Baron vor 15 Jahren beruflich kennengelernt. "Er ist ein ganz normaler Mensch", lobt Hebel. > Jutta Schettler aus Heidelberg war "ganz glücklich". Es war ihr erster Besuch von Mittel- und Hinterburg, Burg Schadeck kannte sie schon. "Mich hat die liebe und freundliche Art beeindruckt", sagte sie über den Baron. > Hildegard Lacroix aus Eppelheim war mit ihrer Freundin Gudrun Meybier dabei. "Es war sehr schön", fand sie. Dieses Jahr verbringe sie den Sommer zu Hause und lerne die Heimat neu kennen. cm

[-] Weniger anzeigen

Dann ging es los zu den Burgen. Nach einem strammen Anstieg über die Schlosssteige konnten die RNZ-Leser einen Blick zwischen den dichten Bäumen auf die Vorderburg erhaschen. "Sie gehört dem Baron von Warsberg und ist an dessen Förster vermietet", berichtete Schaffert. Die Holzwirtschaft sei auch die wichtigste Einnahmequelle für die Familie. Seit ein paar Jahren werde ein Teil der Mittelburg aber auch für Feste und Hochzeiten vermietet. "Diese wurde um 1170 gebaut", so Schaffert. Sie ist damit wohl etwas jünger als die Vorderburg, die vermutlich bereits im Jahr 1142 entstand. Umstritten sei, so die Stadtführerin, ob die Hinterburg etwas jünger oder älter als die Mittelburg ist. Erst im 14. Jahrhundert hingegen entstand die Burg Schadeck, auch "Schwalbennest" genannt. Errichtet wurde sie von den "Landschaden von Steinach", aber auch die drei Bistümer Mainz, Worms und Speyer hatten Anteile inne. Als der letzte Nachfahre des Neckarsteinacher Adelsgeschlechts im 17. Jahrhundert starb, wechselte die Mittelburg in den Besitz der Familie von Metternich und später zur Familie von Dorth, die im 19. Jahrhundert die Zinnen der Burg ausbaute. "Da die Familie keinen männlichen Erben hatte, gelangte die Burg zur Familie von Warsberg", so Schaffert.

Die Hinterburg und die Burg Schadeck gehören heute dem Land Hessen und sind frei zugänglich. Von hier genossen die RNZ-Sommertouristen einen traumhaften Blick ins Neckartal. "Das Land hatte der Stadt die Burgen zwar mal zu einem obligatorischen Preis zum Kauf angeboten", wusste die Stadtführerin. Doch die Neckarsteinacher winkten nach längerer Diskussion ab. Der Grund: der teure Unterhalt der Burgen. Die Hinterburg ist heute nur noch eine Ruine. "Sie wurde nie zerstört", so Schaffert. Aber sie wurde "geschleift", wie es heißt. Die Dorfbewohner trugen nämlich Steine zum Bau ihrer eigenen Häuser ab ...

Zu Besuch beim Baron

Johannes Freiherr von Warsberg begeisterte die Teilnehmer der RNZ-Sommertour mit besonderen Einblicken in die Mittelburg

Neckarsteinach. (cm) "Wir wohnen hier seit 900 Jahren", sagte Johannes Freiherr von Warsberg mit einem Augenzwinkern. "Die Burg ist unser Zuhause." Für die RNZ-Sommertour auf die Burgen von Neckarsteinach (siehe Artikel oben) öffnete der Eigentümer die Pforten zum Hof und zur Terrasse seiner Mittelburg – und ermöglichte den rund 30 Teilnehmern der Führung ein beeindruckendes und unvergessliches Erlebnis sowie eine wunderbare Aussicht ins Neckartal. Die Mittelburg kennt jeder von Weitem. So nah wie die RNZ-Leser kommt man ihr aber nicht, da sie trotz vieler Anfragen nicht für Besucher zugänglich ist. Nun machte der Freiherr eine Ausnahme. Und sorgte für viele strahlende Augen.

Johannes Freiherr von Warsberg öffnete für die RNZ-Leser die Tür zur Burg. Foto: Alex

"900 Jahre sind eine große Verpflichtung und Aufgabe, die unsere Familie übernommen hat", betonte von Warsberg. Es gelte, Haus und Besitz "zusammenzuhalten". "Wir versuchen unseren Wald in die neue Zeit zu führen, was aber sehr schwierig ist", so der Baron.

Die RNZ-Sommertouristen durften den Burgherrn mit Fragen löchern. Die zehnjährige Anna wollte etwa wissen, wie viele Personen auf der Burg leben. "Ständig sind es meine Frau und ich", erzählte von Warsberg. "Aber unsere fünf Kinder sind oft hier und wir haben viele Gäste wie Freunde und andere Mitglieder der Familie." Somit seien alle Teile der Burg auch bewohnt. "Uns ist wichtig, dass die Familie hier zusammenkommen kann", so der Baron. "Alle haben ein Bett hier."

Wie die Gemäuer beheizt werden, war eine andere Frage. Das Heizen mit Öl gelte heute nicht mehr als modern, gab von Warsberg zu. "Aber auf 900 Jahre gesehen haben wir eine sehr moderne Heizung", fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu. Die Technik sei leider noch nicht so weit, dass das Beheizen eines solchen Gebäudes mit Holz wirtschaftlich sei. Und wie groß sind die Zimmer? "Das ist sehr unterschiedlich", erklärte der Burgeigentümer. "Ein großer Teil der Burg besteht aus Gängen." Die früheren Stallungen seien zu Räumen für Festlichkeiten umgebaut worden. "Das Haus muss selbst etwas zu seinem Unterhalt beitragen", erklärte der Eigentümer.

Auch ob die Kinder die Familientradition weiterführen, war ein Thema. "Mit dieser Frage beschäftigen wir uns schon 30 Jahre", gab von Warsberg einen Einblick. Dass der älteste Sohn den Betrieb übernehme, habe sich zwar in der Geschichte bewährt, müsse aber nicht immer die beste Lösung sein. "Wer es am besten kann, soll es machen", so der Burgherr. "Aber wie weiß man das?" Man wolle den Kindern keine Vorschriften machen. Wichtig sei, dass es gerecht zugehe.