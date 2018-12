Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Noch nichts vor an Silvester? Kein Problem! Auch am letzten Abend des Jahres gilt: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Quasi vor der Haustür gibt es in diesem Jahr genug zu erleben. Die RNZ hat drei Tipps für Kurzentschlossene in der Region rund um Heidelberg für die Nacht von Silvester, Montag, 31. Dezember, auf Neujahr, Dienstag, 1. Januar, zusammengestellt, die sich auch ohne große Planung spontan umsetzen lassen.

Feuerwerk in Neckarsteinach: Einen "Lichterhimmel mit Höhenbrillantfeuerwerk unter den vier Burgen" können Besucher in diesem Jahr in Neckarsteinach erleben. Wenn gegen Mitternacht die Hobbyfeuerwerker ihre Raketen zünden, dann tut dies auch Rudolf Schmitt - allerdings in einer ganz anderen Dimension. Der 52-Jährige aus dem Neckarsteinacher Stadtteil Grein betreibt nebenberuflich ein Pyrotechnik-Unternehmen. In der Silvesternacht will er an seiner Leidenschaft viele Menschen teilhaben lassen. Schmitt verspricht ein 15- bis 20-minütiges Höhenfeuerwerk, das er von der badischen Neckarseite neben dem Campingplatz in Richtung des Neckargemünder Ortsteils Rainbach abbrennen will - in etwa dort, wo Ende Juli das Ballonglühen bei der Vierburgenbeleuchtung stattfand. Damals musste das Feuerwerk wegen der hohen Waldbrandgefahr kurzfristig abgesagt werden. Nun wird es quasi nachgeholt. Die Raketen - Kugelbomben, Bombetten und Feuerwerksbatterien - sollen in eine Höhe von bis zu 200 Meter steigen. Das wäre höher als bei der Vierburgenbeleuchtung. "Man wird es nicht übersehen und nicht überhören - es geht laut los", schmunzelt Schmitt. Das Feuerwerk ist vom Neckarsteinacher Neckarufer aus, also zum Beispiel am Neckarlauer, überall zu sehen.

"Wir wollen damit kein Geld verdienen, es gibt keinen kommerziellen Gedanken", betont Schmitt. "Es soll eine Entschädigung für das ausgefallene Feuerwerk im Sommer sein." Dieses soll selbst bei Dauerregen und Nebel stattfinden, so der gebürtige Schönauer, der auch Vorsitzender des Feuerwehrvereins in Grein ist. Dort hat er zur Kerwe schon Feuerwerke abgebrannt. Mit seiner Firma ist er aber hauptsächlich in Rheinland-Pfalz und Thüringen unterwegs.

Bürgermeister Herold Pfeifer freut sich über die Feuerwerks-Spende an die Stadt und nahm diese dankend an. Er lädt zum Zuschauen und dazu ein, auf privates Feuerwerk zu verzichten.

Nachtwächter auf dem Dilsberg: Die Nachtwächter im Neckargemünder Stadtteil Dilsberg verkünden traditionell mit einem Umzug das neue Jahr am festlich illuminierten Torturm der historischen Bergfeste. Mit dem zwölften Glockenschlag ertönt das große Nachtwächterhorn und es erklingt das Lied: "Hört ihr Leut, und lasst euch sagen: Unser Glock’ hat zwölf geschlagen." Begleitet werden die Nachtwächter vom Musikzug Turnerbund. Gemeinsam mit den Besuchern ziehen sie anschließend durch die Bergfeste und wiederholen das Ritual an mehreren Stellen, an denen immer wieder neue Leute dazustoßen. In dieser Nacht ist ein Händedruck der Nachtwächter besonders begehrt. Denn es heißt, dass er Glück bringt.

Spaziergang mit Aussicht: In der Region rund um Heidelberg gibt es viele Stellen mit einem tollen Blick ins Tal oder die Rheinebene - so zum Beispiel von den Weinbergen in Leimen und der Bockfelsen- sowie der Rothsnasenhütte in Neckargemünd. Ein Ausflug dorthin lohnt sich in einer klaren Silvesternacht besonders, denn dann gibt es einen tollen und kostenlosen Blick aufs Feuerwerk. Tipp: Taschenlampe nicht vergessen!