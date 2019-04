Eppelheim. (kaz) "Isch bin ganz uffgeregt", gesteht Monika. "Müssen Sie nicht sein", beruhigt sie Antoine Richard, nimmt die Rentnerin in den Arm und drückt ihr ein Autogramm in die Hand. "Sie sinn genauso wie im Fernseher", freut sich die ehemalige Verkäuferin aus Eppelheim, die einfach gern "Die Superhändler" schaut.

Montags bis freitags flimmert die RTL-Sendung mit Antoine Richard als einem von - nüchtern formuliert - vier Sachverständigen über den Bildschirm. Die Kandidatinnen und Kandidaten, die vermeintlich Kostbares zwischen Kunst und Kitsch verscherbeln wollen, sollten bei der Begegnung mit ihnen möglichst viel Verhandlungsgeschick an den Tag legen und sich nicht über den Tisch ziehen lassen.

Nun also ist Antoine Richard am Rande eines von Thorsten Heft organisierten Poker-Turniers zur Autogrammstunde ins Billard-Café Blue City in Eppelheim gekommen. Der noch 40-Jährige - geboren am 14. April 1978 als Sohn einer Deutschen und eines Franzosen - pokert selbst, seitdem er volljährig ist. Wobei er das Kartenspiel zunächst nur "online" kennen lernte, aber dann davon irgendwie fasziniert war. Jedenfalls passte Pokern seiner Schilderung nach auch bestens zu seinem Psychologie-Studium.

Antoine lernte aber auch viel von seinem Vater, einem Restaurator. Also eröffnete er einen eigenen Kunst- und Antiquitäten-Handel. Erste Fernseherfahrung sammelt er ab 2009 in der RTL-Reihe "Trödeltrupp". Ab 2015 war er 15 Mal im ZDF zu sehen. Dies in der Serie "Kaputt und zugenäht".

Bei der Autogrammstunde, die wegen des anstehenden Poker-Turniers allerdings nur etwas mehr als eine halbe Stunde dauerte, war der Andrang größer, als Antoine erwartet hätte. In der Zeit signierte er um die 100 Karten für alle Altersklassen.

Aus Schriesheim sind Marc und Maike Szabo mit ihrer 17-jährigen Tochter Alina zur Autogrammstunde gekommen. Mit Pokern haben die drei nichts am Hut, sie wollten Antoine nur mal live erleben. "Er ist einfach ein cooler Typ", findet Marc, obwohl Frau und Tochter die größeren Fans sind. Ein gemeinsames Foto mit Antoine: Das wollen viele, machen das angesichts der langen Warteschlange aber ganz schnell.

Mehrere Poker-Plätze am "Promi-Spieltisch" waren bei einem Gewinnspiel zu ergattern. Waldemar Gorzawski hatte Glück und war sogar aus der Rattenfängerstadt Hameln angereist. Ansonsten hat das Turnier vor allem Gäste aus der Region angelockt.