Von Sabrina Lehr

Mauer. Alle zwei Jahre rollen seit der Jahrtausendwende die historischen Gelände-Motorräder durch Mauer. Und zwar immer dann, wenn der Motor-Sport-Club (MSC) zur "Schweren Badischen" ruft. Im vergangenen Jahr musste die Classic-Enduro-Geländefahrt der Pandemie wegen zwar ausfallen. Für den 10. September kommenden Jahres ist die elfte Auflage des besonderen Motorradrennens aber wieder geplant, das an die früheren "Schweren Badischen Geländefahrten" des MSC erinnert. Daher beschäftigte sich nun der Gemeinderat mit dem Publikumsmagneten, der regelmäßig auch Fahrer aus dem europäischen Ausland anzieht.

"Es wurde in den letzten Jahren immer gut angenommen und stieß auf großes Interesse", befürwortete Bürgermeister John Ehret eine Zustimmung des Gemeinderats. Zwar müssten das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, die Untere Naturschutzbehörde und das Kreisforstamt der Veranstaltung noch ihrerseits grünes Licht erteilen. Das sei jedoch "bislang immer positiv" ausgegangen, so Ehret.

Die Strecke ist wie in den Vorjahren als 44 Kilometer langer Rundkurs von Mauer über Meckesheim, Mönchzell, Lobenfeld, Spechbach und Epfenbach geplant. Als Höhepunkt fahren die Zweiräder, die laut dem MSC-Vorsitzenden Bernd Bachert üblicherweise zwischen 1983 und 1990 gebaut und teils als Oldtimer zugelassen sind, durch ein Schlammloch beim Fischweiher in Meckesheim. Insgesamt ist der Kurs dreimal zu absolvieren, Bachert schätzt die Teilnehmeranzahl auf "um die 200".

"Alle Jahre wieder", leitete Rainer Drös (CDU) seine Anmerkung ein. "Die Veranstalter sollen bitte auf die Parksituation achten, weil bereits Autos im Naturschutzgebiet geparkt worden sind." Fraktionskollege Rainer Stern wollte ebenfalls mit Blick auf das Parken sowie das "Fahrerlager" an der Norbert-Preiß-Schule wissen, ob die Geländefahrt auf die Einschulung falle. "Nein, das ist der letzte Samstag in den Ferien", konnte Ehret diese Bedenken ausräumen.

Andreas Raser (UfM) sprach eventuelle Überschneidungen mit einem Leistungsabzeichen der Feuerwehr an. "Dazu gibt es noch keine Planung", so Rathauschef Ehret. Er kündigte angesichts der Sanierung der Sport- und Kulturhalle an, "Signale" zu setzen, dass die landkreisweite Feuerwehr-Veranstaltung erst wieder in den Jahren 2023 oder 2024 in Mauer stattfinden möge: "Das tut der Feuerwehr-Kasse zwar weh, weil es Geld dafür gibt, aber man muss akzeptieren, dass wir eine Baumaßnahme haben."

Manfred Watzlawek (Grüne) mahnte, wie bereits vor zwei Jahren, an die Einwohner zu denken. Schließlich würden an diesem Tag Hunderte Motorräder durch Mauer fahren. "Die verbrauchen Sprit und haben keinen Katalysator", bemängelte er die Häufung von Abgasen und Lärm. "Ich habe Bedenken, ob man die Leute gerade am Wochenende damit belasten muss."

Letztlich erteilte der Gemeinderat der nächsten Auflage der "Schweren Badischen" seine Zustimmung – gegen die Stimme von Watzlawek und bei Enthaltung seiner Fraktionskollegin Gabi Fleig.