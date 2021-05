Sandhausen. (lesa) Diese Klettertour ging gehörig schief: Wie die Feuerwehr mitteilt, hat sich ein elfjähriges Mädchen am Samstagabend am Friedrich-Ebert-Schulzentrum schwer verletzt. Aus unbekannten Gründen war die Jugendliche, die sich mit einer Freundesclique auf dem Gelände aufhielt, auf das Dach des an die Sporthalle angeschlossenen Umkleidetrakts geklettert.

Beim Umherlaufen trat sie gegen 18 Uhr auf eine Lichtkuppel im Dach, brach ein und stürzte rund vier Meter tief in den Gang zwischen Halle und Umkleidekabinen. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen am Bein zu.

Zu ihrer Rettung eilte neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehr zum Schulzentrum – zudem war ein Rettungshubschrauber alarmiert worden. Zu der Verletzten zu gelangen, stellte allerdings zunächst eine Herausforderung dar: "Es war Samstag und die Halle war natürlich zu", erklärt Feuerwehrkommandant Markus Zielbauer auf Anfrage der RNZ. "Deshalb hat der Einsatzleiter beschlossen, die Brandmeldeanlage auszulösen." Der Sinn des Schachzugs: So erhielten die Einsatzkräfte Zugriff auf den Schlüssel, der sonst gut verschlossen in einem Not-Kästchen an der Wand liegt.

Nachdem die Feuerwehr die Tür geöffnet hatte, konnte schließlich der Notarzt das laut Zielbauer vor Schmerzen schreiende Mädchen versorgen. "Der Notarzt hat entschieden, dass sie mit dem Rettungswagen in eine Klinik gefahren wird", berichtet der Feuerwehrkommandant. Der zwischenzeitlich gelandete Hubschrauber und die vorsorglich mit der Drehleiter angerückte Feuerwehr aus Nußloch hätten nicht mehr eingreifen müssen.

Im Gegensatz zu den 16 Sandhäuser Wehrleuten, die bis nach 19 Uhr vor Ort waren: "Wir haben noch mit dem Hausmeister die Durchbruchsstelle mit Spanplatten verschlossen", so Zielbauer.