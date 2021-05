Region Heidelberg. (luw) Seit über einem Jahr findet kaum noch regulärer Unterricht statt, unzählige Schulstunden fielen seither Corona-bedingt aus. Mit dem morgigen Feiertag Christi Himmelfahrt aber bietet sich der darauffolgende Freitag nicht nur für viele Arbeitnehmer als dankbarer "Brückentag" an. Denn auch Schulen machen an diesem Freitag gerne von der Möglichkeit eines "beweglichen Ferientags" Gebrauch – auch in diesem Jahr, trotz des massiven Unterrichtsausfalls der vergangenen Monate. Vor diesem Hintergrund hat die RNZ bei Schulen rund um Heidelberg nachgefragt, wie sie es nun mit dem Unterricht am "Brückentag" halten. Dabei meldete sich aus der Region nur eine Schule zurück, an der an diesem Freitag Unterricht stattfindet: die Grundschule Spechbach.

Von insgesamt 39 kontaktierten Schulen in den 17 Kommunen des RNZ-Redaktionsgebiets "Region Heidelberg" antworteten nur sieben auf die Anfrage. Ergebnis: Sechs davon haben für Freitag einen "beweglichen Ferientag" ausgerufen. Die Begründungen der Schulvertreter lassen sich so zusammenfassen: Die "beweglichen Ferientage" würden gemeinsam mit den Gesamtelternbeiräten stets weit im Voraus festgelegt, in vielen Fällen sei dies bereits vor zwei Jahren geschehen – als die Pandemie noch nicht absehbar war.

Die Schulleitungen in den drei Nachbargemeinden Leimen, Sandhausen und Nußloch etwa hätten diese Entscheidung nach "Beratungen in den schulischen Gremien und den Elternbeiräten sowie in Abstimmung mit den Heidelberger Schulen" bereits im Juli 2019 gefällt. Dies erklärte Konstanze Stöckermann-Borst, Rektorin der Geschwister-Scholl-Schule im Leimener Stadtteil St. Ilgen. Mit einer derart frühen Festlegung werde den "Elternhäusern und Schulen eine langfristige Planbarkeit" ermöglicht.

"Falls wir hier eine Änderung vornehmen wollten, müssten wieder sämtliche Gremien in allen Schulen in allen drei Gemeinden dieser zustimmen", so Stöckermann-Borst weiter. "Im Übrigen freue ich mich persönlich sehr auf dieses lange Wochenende, denn wir Schulleitungen haben einen Großteil der unterrichtsfreien Zeit an Weihnachten, Fasching und Ostern in der Schule verbracht, um immer wieder neue Stundenpläne aufzustellen und die jeweils neuen Corona-Verordnungen umzusetzen." Auch viele Sonntage verbringe sie damit, zusammen mit dem Gesundheitsamt positive Fälle und Kontakte nachzuverfolgen. "Das alles ist in der gegenwärtigen Situation notwendig, genauso wie der Einsatz der Lehrkräfte in der Notbetreuung und es wäre schön, wenn dies auch so wahrgenommen würde", erklärt die Schulleiterin.

Etwas anders lautet die Erklärung von der Neckargemünder Realschule: "Der Tag wurde vom Gesamtelternbeirat der Schulen in Neckargemünd als beweglicher Feiertag beschlossen." Demnach hätten die Eltern "vermutlich auf einen Tag mit gutem Wetter gehofft". Die Schulleitungen jedenfalls hätten einen anderen Vorschlag gemacht, der nicht angenommen worden sei.

Und warum müssen nun die Kinder der Grundschule Spechbach am Freitag in den Unterricht? Dort seien laut Schulleiter Rafael Keilhauer bereits lange vor der Pandemie zwei "bewegliche Tage" auf den 21. und 22. Dezember vergangenen Jahres gelegt worden. Erst kurz vorher sei dann der "Lockdown" verordnet worden, sodass die Schüler hier auch ohne die beiden "beweglichen Ferientage" frei gehabt hätten.