Von Nicolas Lewe

Wilhelmsfeld. Viel Geduld war am Sonntagabend bei der Auszählung des Bürgerentscheids zur Zukunft des "Schriesheimer Hofs" gefragt. Die Uhr zeigte bereits kurz vor Mitternacht, als Bürgermeister Christoph Oeldorf im großen Sitzungssaal im zweiten Obergeschoss des Rathauses das Ergebnis verkündete.

Freuen durften sich am Ende all diejenigen, die das Anliegen der Bürgerinitiative (BI) unterstützten. Diese hatte den Bürgerentscheid initiiert, nachdem der Gemeinderat im November 2020 einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan des Gebiets "Schriesheimer Hof" im Nordwesten Wilhelmsfelds getroffen hatte. Das eindeutige Ergebnis des Bürgerentscheids (siehe Kasten) hat folgende Konsequenz: Der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans wird aufgehoben, die Grundstücke auf der 6,4 Hektar großen Fläche bleiben so wie sie sind. Zudem darf das Bebauungsverfahren für ein Gewerbegebiet in den nächsten drei Jahren nicht weiter verfolgt werden.

Hintergrund Bürgerentscheid-Ergebnis > 2539 wahlberechtigte Bürger waren dazu aufgerufen, folgende Frage zu beantworten: "Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 24. 11. 2020 zur Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet [+] Lesen Sie mehr Bürgerentscheid-Ergebnis > 2539 wahlberechtigte Bürger waren dazu aufgerufen, folgende Frage zu beantworten: "Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 24. 11. 2020 zur Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet ,Schriesheimer Hof’ aufgehoben wird?" > Wahlbeteiligung: 1943 (76,53 %) > Gültige Stimmen: 1927 Davon entfielen auf: > Ja: 1086 (56,36 %) > Nein: 841 (43,64 %)

[-] Weniger anzeigen

Dass das Ergebnis des Bürgerentscheids erst zu so später Stunde feststand, war laut Oeldorf einem "Zahlendreher" bei der Auszählung der Bundestagswahl im unteren Wahlbezirk in der Odenwaldhalle geschuldet. Da die nationale Wahl bei der Auszählung vor dem lokalen Votum den Vorzug hatte, musste Letzteres so lange warten, bis der Fehler nach mehrmaliger Überprüfung gefunden war. Anders als im Vorfeld anvisiert, wurde mit der Auszählung des Bürgerentscheids daher nicht gegen 20 Uhr begonnen, sondern erst mit zwei Stunden Verspätung um 22 Uhr.

Wahlamtsleiterin Annegret Fiedler nahm es mit Humor: "Das ist wie Weihnachten, die Spannung steigt und steigt." Die für 21 Uhr geplante Sitzung des Wahlausschusses, bei der ursprünglich schon das Ergebnis des Bürgerentscheids hätte feststehen sollen, wurde aufgrund der Verzögerung zur reinen Formalie. Für die Feststellung "Es gibt noch kein Ergebnis" brauchte sich der Rathauschef eigentlich noch nicht einmal setzen.

Am Ende war es ein eindeutiges Ergebnis. Nachdem erst um 22 Uhr mit der Auszählung begonnen worden war, verkündete Bürgermeister Christoph Oeldorf (M.) gemeinsam mit Jürgen Seib und Marion Bauder um kurz vor Mitternacht den Ausgang der Wahl. Fotos: Alex/Grafik: RNZ-Repro

Erst um kurz vor 22 Uhr durfte Rainer Laier von der Bürgergemeinschaft Wilhelmsfeld (BGW) dann das tun, worauf er zuvor länger als gedacht hatte warten müssen: Er entleerte die Urne mit den Stimmzetteln des Bürgerentscheids auf den dafür vorgesehenen Tisch. Schnell und routiniert wurden die Zettel von den Auszählenden zu drei Stapeln sortiert: "Ja", "Nein" und "ungültig/fraglich". Keine halbe Stunde später waren im oberen Wahlbezirk im Rathaus die Stimmen ausgezählt und es hieß wieder einmal warten – dieses Mal auf das Ergebnis der Wahl im unteren Wahlbezirk in der Odenwaldhalle. Da unten im Dorf deutlich mehr Wahlberechtigte ihre Stimmen abgegeben hatten als oben, dauerte es noch einmal eine Stunde, ehe auch hier belastbare Zahlen vorlagen.

Um 23.30 Uhr rief Oeldorf den Wahlausschuss erneut zusammen. Nachdem dieser das Ergebnis "abgesegnet" hatte, konnte der Bürgermeister zur Verkündung schreiten. Die wichtigste Botschaft aus Sicht der BI lautete: "Die Zahl der gültigen Ja-Stimmen beträgt mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten. Es ist demnach ein bindender Bürgerentscheid zustande gekommen." Gegenüber der RNZ betonte Oeldorf anschließend, es handele sich um eine "demokratische Entscheidung", die es selbstverständlich zu akzeptieren gelte.

Rainer Laier (BGW) fand es "schade", dass die Mehrheit die zukunftsweisenden Pläne des Gemeinderats für das Gebiet "Schriesheimer Hof" nicht mitgehen wollte. Nun sei es "unsere Pflicht als Gemeinderat", sich im Sinne einer attraktiven Gemeinde anderweitig Gedanken über das Thema der Nahversorgung der Zukunft zu machen. Jubel herrschte bei den BI-Vertretern um Jochen Schwarz, Edit Spielmann und Joachim Finkbeiner-Rinn. Rund 25 von ihnen hatten sich im Restaurant "Dolce Vita" versammelt, wo sie auf das Ergebnis harrten. Auf RNZ-Nachfrage erklärte Schwarz, er sehe das Ergebnis als klares Bekenntnis zum Flächenerhalt sowie als Forderung nach transparenterer Öffentlichkeitsbeteiligung. Generell habe die BI nichts gegen Entwicklung, nur dürfe die Fläche des Luftkurorts "nicht wahllos zugepflastert" werden.