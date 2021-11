Schönau. (lesa) Die schlechte Nachricht: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Kinder an der Carl-Freudenberg-Grundschule ist seit Montag um drei Fälle gestiegen. Damit gelten nun 16 Grundschüler als Corona-positiv, wie Bürgermeister Matthias Frick am Mittwoch auf RNZ-Nachfrage mitteilte. Die gute Nachricht: Der Rathauschef geht davon aus, dass der Ausbruch "erst mal eingedämmt" ist. "Am Montag gehen die Zahlen wieder runter", schätzt Frick mit Blick auf die derzeit 59 aktiven Corona-Fälle im Klosterstädtchen.

Wie die RNZ bereits berichtete, wurden zu Beginn der vergangenen Woche erste Schüler der Carl-Freudenberg-Schule positiv auf das Coronavirus getestet. Daraufhin organisierte die Stadtverwaltung am Donnerstag eine PCR-Testung von über 100 Schülern, Lehrern, Kernzeitmitarbeitern und Angehörigen der Schüler. Dabei wurden fünf Schüler und ein Elternteil positiv getestet. Das Gesundheitsamt verhängte am Freitag die Quarantäne über die dritte und vierte Klasse der Schule, in denen sich jeweils mehr als vier Schüler ansteckten.

Die eigentlich bis Sonntag geltende Quarantäne hätte von nicht-infizierten Schülern am gestrigen Mittwoch bei Vorlage eines negativen Antigen- oder PCR-Test verlassen werden können. Frick berichtet jedoch, dass seiner Kenntnis nach die Mehrheit der Schüler trotz Möglichkeit zur "Freitestung" nicht in die Schule zurückgekehrt seien.

Inzwischen ist wohl auch klar: Das Virus hat sich – beispielsweise über Geschwister der betroffenen Carl-Freudenberg-Schüler – nicht weiter in Kindergärten des Klosterstädtchens verbreitet. Lediglich ein Kindergartenkind befand sich laut Frick zuletzt in Quarantäne. "Eltern, die unsicher waren, konnten ihr Kind bei der PCR-Testung mittesten lassen", so Frick. Zudem sei seit Corona-Ausbrüchen im Frühjahr in den Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt die Sensibilität hoch. Alle Erzieher seien geimpft. "Jeder hat mitgespielt", betonte Frick.

Update: Mittwoch, 24. November 2021, 20.10 Uhr

Klassen nach Corona-Ausbrüchen in Quarantäne

Es gibt Corona-Fälle an der Carl-Freudenberg-Schule und 17 Infizierte am Max-Born-Gymnasium. Besteht ein Zusammenhang?

Schönau/Neckargemünd. (lesa) 13 Schüler, eine Lehrerin und eine Mitarbeiterin der Kernzeitbetreuung an der Carl-Freudenberg-Grundschule haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Mit Folgen für die Einrichtung: Wie Bürgermeister Matthias Frick auf Nachfrage der RNZ am Montag mitteilte, verhängte das Gesundheitsamt am Freitag eine Quarantäne für die dritte und vierte Klasse der Grundschule.

Die beiden Klassen sind nicht die einzigen, die sich in der Region rund um Heidelberg Corona-bedingt in Isolation begeben mussten. Bis zum Montag stand eine sechste Klasse des Neckargemünder Max-Born-Gymnasiums (MBG) unter Quarantäne, nachdem dort fünf Fälle aufgetreten waren.

An der gesamten Schule befanden sich am Montag 17 Schüler und eine Lehrkraft mit positivem Corona-Test in häuslicher Isolation. Dies teilte Schulleiter Joachim Philipp auf RNZ-Nachfrage mit. Sowohl bei den infizierten Lehrern als auch bei der positiv getesteten Kernzeitmitarbeiterin handelt es sich Frick und Philipp zufolge um Impfdurchbrüche.

Zwischen den beiden Ausbruchsgeschehen könnte durchaus eine Verbindung bestehen. So teilte Schönaus Rathauschef mit, dass sieben der infizierten MBG-Schüler in Schönau oder im Stadtteil Altneudorf wohnen – teils mit jüngeren Geschwistern, die die Carl-Freudenberg-Schule besuchen.

Als dort erste Infektionen gemeldet wurden, wurde die Stadtverwaltung hellhörig – und aktiv: "Als die Zahlen gestiegen sind, haben wir am Donnerstag eine PCR-Testung von 108 Schülern, Lehrern und Mitarbeitern der Kernzeitbetreuung organisiert", so Frick.

Bereits am frühen Freitagmorgen hätten alle Ergebnisse vorgelegen: "Dabei haben wir sechs Leute herausgefischt, die positiv waren", so Frick, der diese schnelle Unterbrechung möglicher weiterer Infektionsketten als positiv bezeichnet.

Dass das Gesundheitsamt daraufhin zwei Klassen in Quarantäne schickte, liegt daran, dass in beiden Klassen jeweils mehr als vier Schüler positiv getestet wurden. Bei 20 Prozent positiv getesteter Schüler pro Klasse sieht die entsprechende Landesverordnung die Quarantänemöglichkeit für alle Klassenmitglieder vor.

Die Isolation für die Schönauer Grundschüler gilt bis Sonntag. Zumindest, wenn nicht-infizierte Schüler sich nicht mittels negativen Antigen- oder PCR-Tests freitesten. Dann wäre für diese Schüler der Schulbesuch schon am Mittwoch wieder möglich.

Sowohl an der Schönauer Grundschule als auch am MBG achtet man nun weiterhin strikt auf das Hygienekonzept. In Schönau wurden laut Frick "mehrere Hundert Schnelltests" für die Grundschule zur Verfügung gestellt, wo vorerst täglich getestet werden soll. Zudem will die Stadt am Friedhofsparkplatz Altneudorf ein Testzentrum installieren sowie im Dezember einen Booster-Impftermin anbieten.

Auf das "Boostern" seines nach eigenen Angaben "vollständig geimpften Kollegiums" setzt auch Philipp. Und auch auf die wiedereingeführte Maskenpflicht in Schulen: "Das bietet Schutz, und die Zahlen gehen so hoffentlich schnell zurück."