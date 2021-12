Blumen statt Beton: 1000 Setzlinge sollen an der Stadthalle künftig blühen. Foto: Alex

Schönau. (ths) Seit Juli vergangenen Jahres dürfen private Schottergärten, die seit 1995 entstanden, nicht mehr in der Form weiter bestehen. "Jeder ist mit dieser gesetzlichen Regelung zum Rückbau gezwungen", erklärte der Bürgermeister Matthias Frick dem Gemeinderat. Jene Änderung im Naturschutzgesetz, die den Artenschutz und dessen Vielfalt verbessern will und damit eine insektenfreundliche und begrünte Gartenfläche stützt, gehe übrigens auf das Volksbegehren "Rettet die Bienen" zurück, so der Rathauschef.

"Wir wollen hier eine Vorbildfunktion übernehmen", betonte der Rathauschef, als er auf Anfrage von Karin Lauer (SPD) auf die Umwandlung einer zweiten "Steinwüste" bei der Stadthalle verwies. Erstmals beseitigte man bereits im Sommer am Alten Schulhaus im Stadtkern eine kleine Schotterfläche. Dort befinden sich die Kinderkrippe und der Kinderhort von Postillion, einem Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Rhein-Neckar-Kreis. Und dort sorgte der Bauhof unter Zuhilfenahme von Robinienholz auch dafür, einen Sandkasten einzurichten und pflanzte zusätzlich einen Ahornbaum ein.

Jetzt ging es den Steinen an der Stadthalle zu Leibe, vermeldete Frick dem Gemeinderat stolz die weitere Entfernung städtischer Steingärten. Die Pflanzung von über 1000 grünen Setzlingen sorgt aus seiner Sicht darüber hinaus für die Verbesserung des Stadtklimas und auch für die Schaffung eines notwendigen Wasserabflusses. "Wenn im Frühjahr der gesamte Boden grünt, gibt es überhaupt nichts mehr zu meckern", zeigte sich der Rathauschef deshalb begeistert von der Aktion.

In naher Zukunft verschwinde auch die Steinlandschaft bei der Polizei, teilte Frick noch mit. Dort entstehe allerdings kein "ausgesprochener Kräutergarten", wie der Wunsch von Bürgern an ihn herangetragen wurde.

"Weil das Verbot im Prinzip seit 1995 gilt, gibt es auch keine ausgesprochenen Altfälle, die Bestandschutz genießen könnten", erläuterte der Bürgermeister ferner den Sachverhalt. Er drohte dabei uneinsichtigen Hauseigentümern mit Kontrollen und Verordnungen. "Das Gartenareal sollte künftig wieder den Regen aufnehmen können, damit es auch jeder Art von Tieren Platz zum Leben bietet", meinte er hierzu.