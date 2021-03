Schönau/Dossenheim. (luw) Im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch im evangelischen Kindergarten in Schönau wird ein infiziertes Kind im Krankenhaus behandelt. Das berichtete Bürgermeister Matthias Frick am Donnerstag auf RNZ-Nachfrage. Es sei inzwischen "auf dem Weg der Besserung". Insgesamt seien in Folge der Infektionswelle in Schönau 88 Kontaktpersonen in Quarantäne. Zudem ist nun auch der katholische Kindergarten in Dossenheim von mehreren Corona-Fällen betroffen. Ein Überblick über die jüngsten Entwicklungen:

> In Schönau war vergangene Woche wie berichtet zunächst die Grundschule im Stadtteil Altneudorf in Folge mehrerer positiver Tests bei Schülern geschlossen worden. Über eine betroffene Familie infizierte sich dann ein Kind des evangelischen Kindergartens. Die zuständige Pfarrerin Agnes Seyferth erklärte, dass das hinterher positiv getestete Kind nicht mit Symptomen in die Einrichtung gekommen sei. Diese hätten sich erst hinterher entwickelt. Zudem betonte sie, dass sich alle Eltern und Mitarbeiter stets an sämtliche Corona-Regeln gehalten hätten.

Frick sagte am Donnerstagnachmittag, dass aus dem Kindergarten derzeit vier Erzieher und vier Kinder infiziert seien. Dem dreijährigen Kind im Krankenhaus gehe es langsam besser. Zudem seien zwei der vier infizierten Erzieherinnen mit hohem Fieber zu Hause.

Am Freitag soll über eine teilweise Öffnung des Kindergartens für nicht betroffene Gruppen ab Montag beraten werden. Für die Altneudorfer Grundschule sei derweil nach dem Wochenende die Wiederaufnahme des "standardmäßigen" Unterrichts für die Klassen 1 bis 3 vorgesehen. Aus der vierten Klasse gelten laut Frick derzeit sechs Schüler als infiziert.

Die aktuellen Zahlen beschreibt der Bürgermeister als "schlimm", auch angesichts der 88 Menschen in Quarantäne. "Aber es wären noch viel schlimmere Zahlen, wenn wir nicht so schnell reagiert hätten." Geholfen habe insbesondere das umfassende Schnelltest-Angebot in der Kommune. Nur dadurch seien die Infektionen so früh aufgefallen, sodass Betroffene frühzeitig in Quarantäne gekommen seien. Die Untersuchungen der positiven Testergebnisse lassen Frick zufolge übrigens auf keine der bekannten Mutationen schließen.

> In Dossenheim seien aktuell "drei Personen" aus einer Gruppe des katholischen Kindergartens per PCR-Test bestätigt positiv, wie Leiterin Gerlinde Orf berichtet. "Aus Datenschutzgründen" will sie nicht sagen, ob nur Personal oder auch Kinder infiziert sind. "Die betroffenen Personen waren am 9. März zum letzten Mal bei uns in der Einrichtung, bekamen dann Symptome und haben sich dann testen lassen", so Orf. Nach Erhalt der Ergebnisse am Sonntag habe sie gleich die Schließung der betroffenen Gruppe mit 20 Kindern und vier Erzieherinnen in die Wege geleitet. Diese seien nun alle in Quarantäne. Laut Orf wurde bei den positiven Tests die sogenannte "britische Variante" B.1.1.7 nachgewiesen.

Der restliche Betrieb laufe normal weiter. Dank eines Hygienekonzepts samt Trennung von Gruppen hätten nicht alle Kinder "vermischt" Kontakt miteinander, so Orf. Zudem werde das Personal bereits seit einiger Zeit zweimal pro Woche schnellgetestet. Nun stünden noch einige PCR-Testergebnisse aus.