Wird das „Haus Steinachtal" in Altneudorf nun erneuert oder nicht? Eigentümer und Einrichtungsleiter des Pflegeheims widersprechen sich in ihren Aussagen.

Von Christoph Moll

Schönau-Altneudorf. "Die Senioren müssen vorübergehend umziehen" titelte die RNZ vor einem Jahr. Damals sah es so aus, als würde der neue Eigentümer des zuvor insolventen Pflegeheims "Haus Steinachtal" im Schönauer Stadtteil Altneudorf einen Teilabriss des Gebäudekomplexes und einen Neubau planen. Rund vier Millionen Euro sollten investiert werden. Doch bisher ist nichts geschehen. Was ist also aus den Plänen geworden? "Es liegt alles auf Eis", sagt der neue Einrichtungsleiter des "Haus Steinachtal", Matthias Jansen: Der neue Eigentümer des Gebäudes verfolge die Pläne aktuell nicht weiter. Dieser teilte auf RNZ-Anfrage jedoch mit, dass die Pläne weiter verfolgt würden.

Hintergrund Das "Haus Steinachtal" war Anfang des Jahres 2017 in finanzielle Schieflage geraten. Ein Insolvenzverfahren wurde eröffnet, da die Betreibergesellschaft "Senioren-Betreuung Stangl GmbH Haus Steinachtal" zahlungsunfähig und zudem noch überschuldet war. Eine Ursache dafür war die dünne Personaldecke, weshalb die Heimaufsicht einen [+] Lesen Sie mehr Das "Haus Steinachtal" war Anfang des Jahres 2017 in finanzielle Schieflage geraten. Ein Insolvenzverfahren wurde eröffnet, da die Betreibergesellschaft "Senioren-Betreuung Stangl GmbH Haus Steinachtal" zahlungsunfähig und zudem noch überschuldet war. Eine Ursache dafür war die dünne Personaldecke, weshalb die Heimaufsicht einen Aufnahmestopp für Bewohner verhängt hatte. Insolvenzverwalter Andreas Hendriock aus Mannheim machte über 250 Gläubiger und Verbindlichkeiten von über drei Millionen Euro aus. Doch schon damals war klar: Die Insolvenz bedeutet nicht automatisch das Aus für das seit über 20 Jahren bestehende "Haus Steinachtal" mit damals 48 Mitarbeitern und 56 Bewohnern. Und so kam es auch: Der Betrieb konnte stabilisiert werden. Neue Bewohner wurden aufgenommen, neue Mitarbeiter eingestellt. Es gab mehrere Interessenten, die das Pflegeheim übernehmen wollten. Letztlich setzte sich "Fontiva" durch und gründete für den Betrieb die "Fontiva Pflege und Wohnen GmbH Schönau". Sämtliche Arbeitsplätze konnten erhalten und der Heimbetrieb ohne Einschränkungen fortgeführt werden. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Berlin betreibt zwei Heime in Potsdam sowie Geesthacht bei Hamburg und fasst nun Fuß in Süddeutschland: In Leimen steht das 16-Millionen-Euro-Vorhaben "Haus am Leimbach" mit 96 Einzelzimmern vor der Fertigstellung. cm

Das Vorhaben schien bereits im vergangenen Jahr bis ins Detail geplant zu sein. Eine Erweiterung wäre auch notwendig, da seit dem vergangenen Jahr Zwei-Bett-Zimmer in baden-württembergischen Pflegeheimen nicht mehr erlaubt sind. Solche waren jedoch im "Haus Steinachtal" die Regel. Die "Care Center Invest Schönau GmbH" mit Sitz in Düsseldorf als neue Eigentümerin des "Haus Steinachtal"– die Gesellschaft arbeitet eng mit Heimbetreiber Fontiva zusammen – plante den Abriss des älteren östlichen Teils des Gebäudes und einen deutlich größeren Neubau an dieser Stelle. Der neuere westliche Teil mit Haupteingang sollte renoviert werden. Künftig sollte es keine Doppelzimmer mehr geben – bis auf wenige Ausnahmen für Ehepaare.

Der Bauausschuss der Stadt Schönau hatte eine Bauvoranfrage genehmigt, obwohl Teile eines angrenzenden Landschaftsschutzgebiets und eines Flora-Fauna-Habitat-Gebiets bebaut werden sollten. Die erste Hürde war damit genommen – auch zur Freude des damaligen Bürgermeisters Marcus Zeitler, der "ein gutes Gefühl" hatte, wie er seinerzeit sagte. Abriss und Neubau sollten noch in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres beginnen. Künftig sollte es in Altneudorf über die vollstationäre Pflege hinaus noch weitere Angebote wie betreutes Wohnen geben. Geplant waren 60 Einzelzimmer und 18 betreute Wohnungen. Der Neubau sollte Ende 2020 fertiggestellt sein.

Hintergrund Schönau-Altneudorf. (cm) Der Stillstand beim Pflegeheim "Haus Steinachtal" (siehe Artikel oben) hat auch den neuen Bürgermeister Matthias Frick – erst seit Anfang Januar im Amt – alarmiert. Er war im Wahlkampf und auch nach seiner Wahl im Pflegeheim zu Gast, sprach mit Bewohnern und Angehörigen. "Es geht die Angst um, dass die Neueröffnung des Pflegeheims [+] Lesen Sie mehr Schönau-Altneudorf. (cm) Der Stillstand beim Pflegeheim "Haus Steinachtal" (siehe Artikel oben) hat auch den neuen Bürgermeister Matthias Frick – erst seit Anfang Januar im Amt – alarmiert. Er war im Wahlkampf und auch nach seiner Wahl im Pflegeheim zu Gast, sprach mit Bewohnern und Angehörigen. "Es geht die Angst um, dass die Neueröffnung des Pflegeheims in Leimen Auswirkungen auf den Standort Altneudorf haben könnte", berichtet Frick. In der Großen Kreisstadt will der selbe Betreiber, nämlich die Fontiva-Gruppe (siehe Hintergrund oben), ab Mitte dieses Jahres ein Pflegeheim eröffnen. "Es wird befürchtet, dass das Heim in Altneudorf geschlossen wird und die Bewohner dorthin umziehen sollen", so Frick. Der Bürgermeister hat außerdem beobachtet, dass Fontiva aktuell Personal für viele Standorte suche – nicht aber für Altneudorf. Frick hat deshalb versucht, Kontakt mit der Geschäftsführung von Fontiva aufzunehmen – bislang ohne Erfolg. "Ich habe auch keine aktuellen Informationen", sagt er. Der Rathauschef macht sich Sorgen, da die Zahl der Bewohner immer weiter zurückgehe. Dies bedeute auch weniger Einnahmen. "Der Ausbau sollte dafür sorgen, dass der Standort für Bewohner und auch für Arbeitnehmer attraktiver wird", meint Frick. "Ich sehe aber nichts von diesem Ausbau." Als Bürgermeister sei ihm wichtig, dass das Seniorenheim weiter gut laufe und erhalten bleibt. "Das Wohlwollen der Stadt Schönau ist vorhanden, damit der Standort erweitert werden kann", so Frick. Im Standort Altneudorf sieht er viele Vorteile: Dieser sei attraktiv, günstig und das Personal sei vorhanden. Als Note würde er keine Eins, aber eine Zwei geben. Für Senioren aus Altneudorf und Schönau sei es wichtig, dass sie im Alter am Ort bleiben und sich heimisch fühlen können. Dies sei bei einem Umzug nach Leimen nicht mehr so. "Angestellte und Angehörige werden keine halbe Stunde fahren wollen", sagt Frick. Außerdem würden die Preise für die Betreuung dort höher sein.

Und nun? Zu den Gründen könne er nicht viel sagen, erklärt Einrichtungsleiter Jansen auf RNZ-Nachfrage. Es handle sich um eine Entscheidung des neuen Eigentümers, auf die man keinen Einfluss habe und die man nicht nachvollziehen könne. "Momentan ist jedenfalls leider nichts geplant", betont Jansen. "Die Heimaufsichtsbehörde weiß Bescheid und es ist alles in Ordnung: Wir arbeiten nach den gesetzlichen Bestimmungen." So würden die bisherigen Räume mit zwei Betten zu Ein-Bett-Zimmern umfunktioniert. Hierfür gebe es eine Ausnahmeregelung. Wie viele Bewohner es aktuell im "Haus Steinachtal" gibt, wollte Jansen nicht sagen. Schon im vergangenen Jahr waren "aufgrund der baulichen Situation", wie es damals hieß, nicht alle 72 Plätze belegbar. Damals gab es zwischen 60 und 65 Bewohner. Da nun aber nur noch eine Person in einem Doppelzimmer wohnen darf, dürften es deutlich weniger sein.

Die RNZ fragte auch beim Eigentümer des Gebäudes, der "Care Center Invest Schönau GmbH" mit Sitz in Düsseldorf nach den Gründen für den Stillstand. "In der Tat besteht Bedarf daran, die Immobilie dergestalt umzubauen und zu erweitern, dass ausschließlich Einzelzimmer angeboten werden können", teilte Sprecherin Brigitte Fuest mit. Damit werde das Leben und Arbeiten im Haus Steinachtal künftig noch mehr an Attraktivität gewinnen. "Unsere Bauplanung ist auch so weit fortgeschritten, dass wir diesbezüglich in Kürze belastbare und detaillierte Auskunft geben können", so Fuest. "Der Pflegebetrieb wird natürlich auch in der Umbauphase ununterbrochen aufrecht erhalten."

Immerhin einen Vorteil hat die Verschiebung für die Senioren: Sie müssen vorerst nicht umziehen, wodurch ihnen ein einschneidendes Erlebnis im Alter erspart bleibt. "Die Bewohner bleiben erst einmal bei uns", betont auch Einrichtungsleiter Jansen.