Schönau. (pol/rl) Umgefallen ist ein Lastwagen beim Abkippen seiner Ladung am Montagnachmittag. Der 55-jährige Fahrer war laut Polizeibericht gegen 15.30 Uhr auf einem unfestigten Waldweg in der Verlängerung der Straße "Lindenbach" unterwegs. Hier wollte er an einer genehmigten Stelle Erdaushub abkippen. Dabei hatte er seinen Laster zu weit nach links an die Böschung gefahren. Das Fahrzeug kam zunächst in Schräglage und kippte dann nach links um. Der Lastwagen überschlug sich, rutschte die Böschung hinab und blieb zehn Metern weiter auf der Fahrerseite liegen.

Der 55-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Freiwilligen Feuerwehren Schönau und Altneudorf sicherten den Lastwagen gegen weiteres Abkippen. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Die Bergung des Lastwagens soll am Dienstagvormittag mit Schwerlastkränen erfolgen.