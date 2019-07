Die Bedingungen akzeptieren und lossurfen: Wer in Schönau kostenlos ins Internet will, sieht diesen Bildschirm. Montage: RNZ-Repro

Von Anja Hammer

Schönau. Während Großbritannien - trotz vielem Hin und Her - austreten will, jubelt man in Schönau über die Europäische Union (EU). Der Grund: Dank des Förderprogramms "Wifi4EU" kann man seit Kurzem an zehn Stellen im Klosterstädtchen und seinem Stadtteil Altneudorf nach Lust und Laune kostenlos im Internet surfen.

Das Förderprogramm war letztes Jahr erstmals ausgerufen worden: Mehr als 13.000 Kommunen in ganz Europa hatten sich um einen 15.000- Euro-Gutschein beworben, der W-Lan im öffentlichen Raum ermöglicht. 2800 Bewerber erhielten den Zuschlag - darunter Schönau und Nußloch.

Im Odenwaldstädtchen ist das Projekt nun umgesetzt worden. Zehn Hotspots wurden installiert - und zwar im Bereich ums Rathaus, an der Stadthalle, auf dem Platz vor der Hühnerfautei, auf dem Platz vor dem Awo-Gebäude, vor dem Gasthaus "Zum weißen Roß", auf der Sportanlage im Oberen Tal, am Spielplatz im Darsberger Weg, an der Teichanlage in der Lindenbach, am Sportplatz in Altneudorf und am GVV-Gebäude in der Altneudörfer Straße.

Nach Angaben von Andreas Stampfer, er hat das W-Lan-Projekt seitens der EnBW betreut, haben die einzelnen Hotspots eine Reichweite von 50 bis 70 Metern. Man muss also mit dem Smartphone nicht einmal fest an einem Punkt verharren.

Wie die Stadt mitteilt, muss man sich nur einmal registrieren und kann dann kostenlos surfen. Registrieren klingt übrigens komplizierter, als es ist: Man muss mit Smartphone, Tablet oder Laptop lediglich auf die Internetstartseite gehen und die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) mit einem Fingertipp akzeptieren - und im Idealfall natürlich auch vorher lesen. Abschließend auf die Fläche "Jetzt surfen" klicken und man ist drin.

30 Tage hält die Anmeldung. Danach muss man den Vorgang wiederholen. Das Schöne an dem EU-Projekt: "Das funktioniert überall", so Markus Schaljo vom Technischen Amt der Stadt Schönau. Sprich: Wer sich in Schönau anmeldet und ein paar Tage später ins spanische Granada reist, das ebenfalls bei "Wifi4EU" zum Zuge kam, ist automatisch eingeloggt.

Dieser Vorteil wird auch in der Region zunehmend ankommen. So hat auch Nußloch den Zuschlag in der ersten Tranche bekommen. Wegen technischer Probleme konnte der vorgesehene Zeitplan nicht umgesetzt werden und man stehe noch am Anfang, berichtet Thomas Krastel, der bei der Gemeinde für die Informations- und Kommunikationstechnik zuständig ist. Doch das Projekt mit den zehn Hotspots kommt.

Damit nicht genug: Bei der zweiten "Wifi4EU"-Förderrunde, die unlängst bekannt gegeben wurde, waren auch Bammental, Dossenheim, Eppelheim, Heiligkreuzsteinach, Meckesheim, Sandhausen, Spechbach und Wiesenbach dabei.