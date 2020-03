Von Agnieszka Dorn

Schönau. Es war eine Gemeinderatssitzung, wie es sie in Schönau wohl noch nie gab: Erstens fand sie in der Stadthalle und nicht im Ratssaal des Rathauses statt. Zweitens hatten die Stadträte mächtig viel Platz: Jeder hatte einen Tisch für sich alleine, normalerweise teilen sich zwei Räte einen Tisch; zudem standen die Tische in einigem Abstand zueinander. Schon beim Eintreffen hielten sich die Stadträte an die im Zuge der Coronakrise vorgegebenen Abstandsregeln.

"Willkommen zu dieser etwas anderen Sitzung unter außergewöhnlichen Umständen", sagte Bürgermeister Matthias Frick zu Beginn. Die Stimmung war während der Sitzung etwas gedrückt, jeder war und ist sich der ernsten Situation bewusst. Frick informierte zunächst über die aktuellen Fallzahlen der Pandemie im Rhein-Neckar-Kreis, in Deutschland und weltweit. "In Schönau gibt es derzeit keinen Corona-Infizierten", gab er bekannt. Er hoffe, dass die Menschen sich zu ihrer eigenen, aber auch für die Gesundheit aller an die Verordnungen halten.

In Schönau hat die Pandemie Frick zufolge bereits ein erstes wirtschaftliches Opfer gefordert: Ein Nagelstudio sei aufgrund der verordneten Schließung und der deshalb fehlenden Einnahmen in Not geraten und stehe vor ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten, wie der Bürgermeister zu berichten wusste. Man habe reagiert und erst einmal geholfen.

Auf der Tagesordnung stand das Stadtentwicklungskonzept, das Projektleiterin Nadia Kasper-Snouci von der "LBBW Immobilien Kommunalentwicklung" vorstellte. Die Förderung des Sanierungsgebiets "Stadtkern II" läuft noch bis Ende April 2021. Bereits vor zwei Jahren hatte man über eine erneute Antragsstellung auf Aufnahme eines neuen Gebiets in das Programm der städtebaulichen Erneuerung gesprochen. Die Verwaltung habe zwischenzeitlich Gespräche mit der LBBW und dem Regierungspräsidium geführt, berichtete Frick. Seitens der Firma für Kommunalentwicklung liegt nun ein Angebot für die Leistungen zur Aufnahme eines neuen Gebiets vor; im Haushalt sind für das Projekt 60.000 Euro bereitgestellt.

Sobald die Pandemie überstanden ist, soll das Klosterstädtchen weiter aufblühen und sich zukunftssicher weiterentwickeln. Die LBBW übernimmt die entwicklungs- und städtebauliche Planung, schreibt Wettbewerbe aus und organisiert unter anderem Bürgerbeteiligungen. Letzteres sei momentan natürlich etwas schwierig, gab Kasper-Snouci zu. Das Gemeindeentwicklungskonzept sei wichtig, um die richtigen Maßnahmen mit Blick auf demografische Entwicklung, wirtschaftlichen Wandel und ökonomische Herausforderungen zu treffen. Zudem fördere das Konzept Bürgernähe, schaffe Transparenz und sei Voraussetzung für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung.

Die Projektleiterin stellte dem Gremium zwei Varianten vor: das gesamtörtliche Entwicklungskonzept samt Städtebauförderung für 42.000 Euro und ein umfassendes Stadtentwicklungskonzept für 60.100 Euro. Die SPD-Fraktion bat mit Erfolg um eine Sitzungsunterbrechung für zehn Minuten, um sich zu beraten. Heinrich Runz (CDU) gab zwar zu bedenken, dass man mit den wirtschaftlichen und somit finanziellen Auswirkungen der Coronakrise Vorsicht walten lassen sollte; er sprach sich jedoch für die zweite, umfassende Variante aus, weil diese zukunftssicher sei und eine weitreichende Entwicklung erreichen würde. Dem stimmte Walter Roßnagel (SPD) zu, der zudem vorschlug das "Obere Tal" miteinzubinden. Einstimmig gab das Gremium der umfassenden Variante für 60.100 Euro grünes Licht.