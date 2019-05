Schönau. (lew) Eine 62-jährige Spaziergängerin ist am Sonntag gegen 11 Uhr zwischen Bergstraße und Jägerpfad über eine Schnur gestürzt, die ein Unbekannter zuvor dort gespannt hatte. Laut Polizei zog sich die Frau bei dem Sturz Hautabschürfungen sowie Prellungen an Armen, Beinen und Rippen zu.

Zuvor hatte sich der Hund der 62-Jährigen mit seiner Leine in der Schnur verheddert und war in Panik geraten. Beim Versuch den Vierbeiner zu befreien, kam es zu dem folgenschweren Unfall.

Dieser weckt Erinnerungen an einen Vorfall, der sich Anfang April ebenfalls im Klosterstädtchen Schönau zugetragen hat.

Damals hatte ein 27-jähriger Radfahrer einen auf Brusthöhe über den Verbindungsweg in Richtung Altneudorf gespannten Draht noch im allerletzten Moment bemerkt und konnte ihn entfernen, ohne dass jemand zu Schaden kam.

In Briefen an die RNZ äußerten sich Leser nach Bekanntwerden erschrocken über den Vorfall. Das Unverständnis für eine solche Tat war groß: "Pervers, wie es die Polizei ausdrückt, ist das Positivste, was mir persönlich dazu einfällt. Appelle an solche Charaktere zu richten, halte ich für sinnlos", schrieb ein Leser.

Nun schließt die Polizei nicht aus, dass es zwischen den beiden Vorfällen einen Zusammenhang gibt. "Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe kann man fast davon ausgehen", sagte Polizeisprecher Michael Klump gestern auf RNZ-Nachfrage. Die beiden Orte lägen nur etwa einen Kilometer voneinander entfernt. Einen Tatverdächtigen gebe es aber bisher nicht. Die Polizei bittet deshalb unter Telefon 06223/925-40 um Hinweise.

Über diese würde sich auch Marcus Zeitler freuen. Der Schönauer Bürgermeister bezeichnete diejenigen, die so etwas machen gegenüber der RNZ als "Spinner" und verdeutlichte: "Das hat nichts mehr mit einem Dumme-Jungen-Streich zu tun". Stattdessen werde hier mit dem Leben von Menschen gespielt und da höre für ihn jeder Spaß auf. Er appelliert an die Schönauer, wachsam zu sein. "Die Leute reden darüber und das ist auch gut so", findet Zeitler. Denn je größer der Kreis derjenigen sei, die die Augen offen halten, desto schwerer werde es, solchen "Blödsinn" zu machen.

Update: 20 Uhr, Montag, 13. Mai 2019