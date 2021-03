Schönau. (cm) Nach der Grundschule im Stadtteil Altneudorf ist nun auch der evangelische Kindergarten in Schönau nach mehreren Corona-Fällen komplett geschlossen worden. Dies bestätigte Pfarrerin Agnes Seyferth am Dienstag auf RNZ-Anfrage. Bekanntlich war die Grundschule in Altneudorf in der vergangenen Woche geschlossen worden, nachdem sich mehrere Viertklässler infiziert hatten. Über eine betroffene Familie wurde ein Kindergartenkind in Schönau angesteckt.

Pfarrerin Seyferth berichtet, dass das Kind mit Krankheitssymptomen den Kindergarten besucht hatte und "sehr anhänglich" war. Dies habe zu engem Kontakt zu den Erzieherinnen geführt. Nach dem positiven Test des Mädchens habe das Gesundheitsamt entschieden, dass 29 Kinder und sieben Erzieherinnen in Quarantäne müssen. Die Zahl ist deshalb so groß, da in der Nachmittagsbetreuung Kinder mehrerer Gruppen zusammen betreut werden. "Das Gesundheitsamt wollte zum Beispiel genau wissen, wo welche Kinder beim Mittagessen zusammensaßen", berichtet Seyferth.

Nach Angaben der Pfarrerin entwickelten mehrere Erzieherinnen Corona-Symptome. Bei mehreren fielen PCR-Tests inzwischen positiv aus. Am Montagmorgen war dann überraschend ein routinemäßiger Schnelltest bei einer Erzieherin einer anderen Gruppe des Kindergartens positiv, die gar keinen Kontakt zu dem infizierten Mädchen hatte. Ein genauer PCR-Test soll nun zeigen, ob die Frau wirklich infiziert ist. Auch alle Kinder werden nun getestet. Wegen der unklaren Lage entschied die Kirchengemeinde als Träger des Kindergartens die vorsorgliche Schließung bis Ende der Woche. "Das Gesundheitsamt und die Stadt hatten dies empfohlen", so Seyferth, die betont: Es sei keine Quarantäne für alle 90 Kinder der Einrichtung und deren Familien angeordnet worden. Am Montag seien nur noch vier Kinder betreut worden, nachdem Erzieherinnen die Eltern gebeten hatten, ihre Kinder lieber zu Hause zu lassen. "Das stößt auf große Akzeptanz", berichtet Seyferth. "Manche Eltern sind sogar froh, dass die Schließung offiziell ist, weil sie dann Anspruch auf Tage zur Betreuung haben."

Für die Pfarrerin ist der Corona-Ausbruch im Kindergarten ein Schock. Sie sagt aber auch: "Es war nicht die Frage, ob es bei uns mal einen Fall gibt, sondern wann." Inzwischen habe ein Teil des Personals die erste Corona-Schutzimpfung erhalten. Ob jedoch infizierte Erzieherinnen darunter waren, wusste die Pfarrerin nicht.

Bürgermeister Matthias Frick berichtete am Dienstagabend, dass im Kindergarten bisher fünf Infektionen bestätigt seien: Neben dem Kind gebe es vier Fälle beim Personal. An der Grundschule in Altneudorf seien inzwischen sechs von elf Viertklässlern positiv getestet.

Seyferth hofft nun, dass weitere PCR-Tests negativ ausfallen. Schließlich seien die Schnelltests bisher stets negativ gewesen. Dann könnte nächste Woche wieder geöffnet werden. Ansonsten nicht.