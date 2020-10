Schönau. (ths) Die Waffen streckte der einstige Schönauer und jetzige Hockenheimer Rathauschef Marcus Zeitler bei keinem Wettbewerb, wenn es um die Digitalisierung im Klosterstädtchen ging. Immer wieder kam er dabei auf sein Lieblingsprojekt "Schönau digital 2025" zu sprechen. Bei der ersten Tranche dieses Landeswettbewerbs für eine digitale Zukunftsgemeinde erhielt die Kommune 33.000 Euro. Danach setzte man sich gegenüber "großen Global Playern" durch und erhielt rund 92.000 Euro für das "next Level" und damit für die Umsetzung eines digitalen Stadtlebens.

Jetzt gibt es nicht nur dank einer neuen Internetplattform ein digitales Schaufenster unter anderem für das örtliche Gewerbe, sondern auch eine App. Mit ihr lässt sich digital auf Stadterkundung gehen, die Spuren der Zisterzienser verfolgen und dabei 400 Jahre Klostergeschichte erleben.

Auf die Entwicklung der vergangenen 14 Monate ging bei der Inbetriebnahme Stadtrat Heinrich Ludwig Runz (CDU) ein. Er zeigte sich vorrangig zusammen mit seinem ehemaligen SPD-Ratskollegen und stellvertretendem Vorsitzenden des Vereins "Alt Schönau", Friedbert Steigleder, für die Projektgestaltung verantwortlich. Bis zu 60 Gewerbetreibende, so Runz in der jüngsten Gemeinderatssitzung, wolle man für den virtuellen Marktplatz gewinnen.

Für Steigleder übernahm die "Alt-Schönau"-Vorsitzende Anne-Christel Herion-Frey den Part für die digitale Stadtführung. Ähnlich wie der in einer Videobotschaft zugeschaltete Innenminister Thomas Strobl lobte sie die gelungene Verbindung von zukunftsorientierter Heimat und traditionellen Elementen. Obwohl jetzt eine erhöhte Attraktivität herrsche und die Besucherzahlen in der Stadt steigen, wünschte sie sich weiterhin den persönlichen Kontakt gerade bei den analogen Altstadtführungen – trotz des Gebrauchs von Handys oder Tablets.

Der Geschäftsführer der Heidelberger Projektgemeinschaft für Kommunikation und Gestaltung kom-plus, Horst Becker, bot Einblicke in die digitale Plattform. Er stellte die App und den digitalen Altstadtrundgang vor. Landrat Stefan Dallinger hob die gewachsene Urbanität Schönaus hervor.

Bürgermeister Matthias Frick erkannte in der nun geschaffenen Digitalisierung sowohl für die "Geschichte der Stadt Scaenovia" als auch im angebotenen Schaufenster viele Vorteile. In diesem Zusammenhang ging er auch auf die Umsetzung des Medienentwicklungsplans in den Schulen ein. Er hob ferner das für eine moderne Verwaltung angeschaffte Datenmanagementsystem (DMS) "Regisafe" hervor, das zusätzlich das notwendige Ratsinformationssystem (RIS) beinhalte.