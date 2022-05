Schönau. (rabi) Es war schon 2.30 Uhr, als Steffen Gries auf der Neckarsteinacher Straße auf Höhe der Aral-Tankstelle stehen bleiben musste. "Was is’n das für ein fetter Marder?", war der erste Gedanke des Musikers aus Heiligkreuzsteinach, der gerade auf dem Heimweg von einem Tonstudio in Leimen war. Am Straßenrand saß jedoch kein Marder, sondern ein Biber. "Sonst werde ich nur mal von der Polizei angehalten", scherzt Gries. Und nicht von einem Biber. Um zu verhindern, dass das Tier überfahren wird, geleitete der 41-Jährige den ruhigen und zutraulichen Nager über die Straße. Dabei filmte er die Begegnung mit seinem Handy, etwa einen Meter von dem Tier entfernt. Das Video sorgte anschließend im sozialen Netzwerk Facebook für große Aufmerksamkeit. "Harry", wie das Tier von seinem nächtlichen Helfer getauft wurde, verschwand nach etwa zehn Minuten im Gebüsch sicher auf der anderen Straßenseite. Könnte dies die Rückkehr der Biber in Schönau sein?

Die RNZ hat bei Dr. Ulrich Weinhold aus dem Nachbarort Heiligkreuzsteinach, freier Biologe und Biberbeauftragter des Regierungsbezirks Karlsruhe, nachgefragt. "Harry" sei offenbar ein Jungtier auf der Suche nach einem eigenen Revier, sagte Weinhold. Er wurde wohl von den Elterntieren verjagt: "Das ist völlig normal." Die jungen, vertriebenen Biber bauen sich in passenden Gegenden selbst eigene Dämme und Burgen, so der Biberexperte. Dabei können die halbstarken Tiere sehr große Strecken überwinden. Leider werden die meisten dieser wandernden Biber auf ihren Reisen überfahren – bis zu 80 Prozent. "Harry" konnte diesem Schicksal jedoch entrinnen.

Eine Wiederansiedlung des Bibers rund um das Klosterstädtchen wäre für die Natur eine gute Nachricht, findet Biologe Weinhold. Denn die großen Nager waren hierzulande heimisch, wurden jedoch vor einigen Jahrhunderten ausgerottet. Ein Grund für die damalige Bejagung und das anschließende Aussterben sei gewesen, dass die Biber ihre Lebensräume aktiv umgestalten – ähnlich wie Menschen. So erschaffen sich die Tiere optimale Lebensbedingungen, indem Flüsse und Bäche aufgestaut und damit ganze Areale überflutet werden, erläutert Weinhold. Dies erleichtere den Nahrungszugang sowie die Fortbewegung der wasserliebenden Tiere.

Laut dem Biologen profitieren zahlreiche andere Arten durch den vom Biber geschaffenen Lebensraum: In den überschwemmten Gebieten und Feuchtwiesen haben viele Amphibien, Fische und Insekten einen geeigneten Lebensraum. Was wiederum eine wichtige Nahrungsgrundlage für andere Tiere wie den Eisvogel, die Ringelnatter oder Fledermäuse darstellt. Somit baut der Biber ganze Ökosysteme auf und fördert die Artenvielfalt, berichtet der Experte. Allerdings wirkt sich die Präsenz des Bibers auch auf den Menschen und seine Kulturlandschaft aus. Die Angewohnheit, Bäume zu fällen sowie eventuelle Überschwemmungen können zu großen Schäden führen. Jedoch sei das Konfliktpotenzial im Gebiet der Steinach relativ gering, meint Weinhold. Im steilen und engen Steinachtal werde keine große Forst- und Landwirtschaft betrieben. Dazu beschränke sich die Aktivität des Bibers auf einen kleinen Streifen um den Bach. Auch die Probleme durch Überflutungen seien durchaus überschaubar. Weitaus dramatischer für die Hochwassergefahr sei die zunehmende Bebauung von Auenwiesen als natürlicher Hochwasserschutz, beklagt der Biologe.

Doch hätte sich Steffen Gries bei der nächtlichen Begegnung Sorgen um seine Gesundheit machen müssen? Ganz sicher nicht, betont Weinhold. Biber seien nicht aggressiv. Man müsse "sich sehr dumm anstellen, um gebissen zu werden". Um Angriffe zu vermeiden, empfiehlt er, in Bibergebieten langsam und aufmerksam zu fahren sowie im Wald gegebenenfalls einen Bogen um die Tiere zu machen.

Und wird "Harry" nun eine Biberfamilie in Schönau gründen? Sehr wahrscheinlich sei dies nicht, so Weinhold. Dafür fehle der richtige Baumbestand, es sei zu steil und die Steinach zu steinig. Biber benötigen "Reviergrößen von rund einem Kilometer" natürlichen Bachufers. Anforderungen, die im Steinachtal nicht oder kaum geboten werden.