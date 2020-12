Von Thomas Seiler

Schönau. Dass das Großprojekt "Oberes Tal" schon lange Gemeinderat und Verwaltung beschäftigt und immer wieder für Diskussionen sorgt, ließ Bürgermeister Matthias Frick in der jüngsten Gemeinderatssitzung natürlich nicht unerwähnt. Es galt allerdings, endlich einen Grundsatzbeschluss zu fassen, wie es zunächst einmal mit der in die Jahre gekommenen Sporthalle weitergeht. Und das lockte trotz Corona-Pandemie viele Zuhörer in die Stadthalle. Jene erlebten nach einer regen Debatte, dass das Gremium eine Sanierung der Sporthalle beschloss und mit der Planung das Sinsheimer Architektenbüro Sternemann und Glup beauftragte.

"Nun geht es darum, die Planungen zu konkretisieren und in die Umsetzungsphase überzugehen", zeigte sich der Rathauschef mit der einstimmigen Zustimmung zufrieden, zumal "wir jetzt einiges vor der Nase haben". Das betrifft vor allen Dingen die Finanzierung, die zuvor der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau, Werner Fischer, in groben Zügen dargestellt hatte.

Er kam zu dem Ergebnis, dass eine Sanierung der Halle inklusive einer Erweiterung mit Tribüne, eines Anbaus, der Gymnastikhalle und Bewirtschaftungsraum beherbergt, sowie der offen gehaltenen Möglichkeit, ein Lehrschwimmbecken anzugliedern, weniger kostet als der Neubau einer Zweifeldhalle. Die Sanierung ist mit knapp 3,5 Millionen Euro angesetzt und kostet somit rund 1,4 Millionen Euro weniger als der Neubau. Davon müsste die Stadt an Eigenmitteln etwas mehr als 1,36 Millionen Euro aufbringen – zumindest wenn die beantragten Zuschüsse aus Bundes- und Landesmitteln sowie aus dem Gemeindeausgleichstock fließen wie erhofft. Im anderen Fall kommen Fischer zufolge knapp 2,68 Millionen Euro auf die Kommune zu; für ihn "immer noch viel weniger", als wenn man bei einer Neuerstellung knapp 3,79 Millionen Euro berappen müsste.

Der Bürgermeister musste danach jeden Fragesteller aus dem Kreis des Gemeinderats erst einmal beruhigen. Hier ging es vermehrt darum, dass sich die Verwaltung viel Zeit genommen habe, um alle Bedarfsträger der Halle mit einzubinden und für eine Sanierung zu gewinnen. Ferner habe man sich die Option für ein Lehrschwimmbecken offen gehalten, da die sanitären Anlagen strategisch günstig liegen und es sogar schon eine Zuschusszusage für ein Becken gebe.

Auch die Frage nach weiteren Fördermitteln spielte logischerweise eine wesentliche Rolle. "Ab März sehen wir klarer, aber für weitere Investitionen gibt es wohl keinerlei Spielraum", meinte Frick mit bangem Blick auf den noch zu beschließenden Etat. Letztlich ließ er sich noch zur Auskunft eines Sanierungsbeginns hinreißen. "Frühestens im nächsten Oktober, aber das muss alles mit der Carl-Freudenberg-Schule abgestimmt werden", betonte er. Jedoch müsse das Ganze "Schritt für Schritt" vorangehen, so seine Auffassung.

Erst als er und Fischer alle mit den notwendigen Informationen gefüttert hatten, gab es die Zustimmung der einzelnen Fraktion. So lobte Annette Gärtner (SPD) die konstruktive Zusammenarbeit und pochte genauso wie Alexander Weigel (Freie Wähler Schönau) darauf, bei der Detailplanung beteiligt zu sein. Ähnlich sah dies auch Manfred Hesse (CDU), der zusätzlich noch ein Energiekonzept einforderte.