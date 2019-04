Schönau. (pol/mare) Einem fatalen Sturz über einen gespannten Draht ist am Freitagabend ein Radfahrer entgangen. Das meldet die Polizei.

Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem Verbindungsweg von Schönau in Richtung Altneudorf, die Verlängerung des Torwegs. In Höhe des Sportplatzes Schönau sah der Radfahrer glücklicherweise einen Draht, der in Brusthöhe über den schmalen Verbindungsweg gespannt war.

Der Radfahrer entfernte die Drahtfalle und meldete sich bei der Polizei. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Wer kann Hinweise geben? Diese gehen telefonisch an die Polizei unter 06223/92540.