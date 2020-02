Von Agnieszka Dorn

Schönau. Eine Schonfrist bekam Matthias Frick nicht. Die Gemeinderäte fühlten dem neuen Bürgermeister in dessen erster Sitzung auf den Zahn. Beim Tagesordnungspunkt "Anfragen aus dem Gemeinderat" kamen gleich viele Themen auf den Tisch. Der Triebweg sei in schlechtem Zustand und sollte aufgrund der Schlaglöcher ausgebessert werden, meinte etwa Annette Gärtner (SPD). Ob diesbezüglich schon etwas gemacht werde? Wie weit die Planungen für das Konzept "Oberes Tal" seien, wollten indes die Freien Wähler wissen. Zudem fragte man nach der Sicherheitssituation am Baum an der katholischen Kirche. Der dort unglücklich hängende Ast bereitet seit einiger Zeit Kopfzerbrechen.

Es lässt sich sagen: Die Feuertaufe meisterte Matthias Frick mit Bravour. Auf jede Frage zum Ortsgeschehen hatte er eine passende Antwort parat. Frick bekam zwar von den Räten keine Schonfrist, dafür aber von den Bürgern. Ein einziger Bürger war erschienen – und dieser hatte keine Fragen. Die restlichen Stühle im Sitzungssaal blieben leer.

Die Sitzung startete pünktlich um 19.30 Uhr. "Guten Abend", begrüßte Frick. Ein wenig aufgeregt war er schon, meisterte die gesamte Sitzung aber konzentriert, ruhig und souverän. Auch die Bürgervertreter wirkten neugierig, wie die erste Sitzung unter dem neuen Bürgermeister verlaufen würde. In der Sitzung anwesend war auch Werner Fischer, der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau, da unter anderem die Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 anstand.

Von der Tagesordnung wurde ein Punkt nach dem anderen abgearbeitet. Es lief ziemlich routiniert ab. Unter dem Punkt "Informationen, Bekanntgaben der Verwaltung" gab Frick bekannt, dass man plane, im Ortsteil Lindenbach für Kinder unter drei Jahren ein "Hänsel und Gretel"-Häuschen aufzustellen. Dieses soll eine Ergänzung zu den bereits bestehenden Spielgeräten sein. Die zusätzliche Anschaffung soll die Attraktivität des Ortsteils steigern. Im Haushalt seien 10.000 Euro bereitgestellt, die Maßnahme würde 1450 Euro übersteigen, sagte Frick.

Tanja Ehrhard (SPD) merkte an, dass der Betrag eigentlich dafür gedacht sei, probeweise Biotoiletten auf den Spielplätzen Greiner Tal und – so wie sie in Erinnerung habe – auf dem Spielplatz am Altneudorfer Sportplatz aufzustellen. Die Verwaltung vor Fricks Amtszeit habe eigentlich gesagt, dass die Spielgeräte in Ordnung seien, sagte sie.

In eine ähnliche Kerbe schlug Parteikollegin Annette Gärtner. Die Verschmutzung im Sommer sei auf den beiden Spielplätzen hoch, dort rieche es sehr schlimm, so Gärtner. Das Geld sei eigentlich in den Haushalt gestellt worden, um Biotoiletten aufzustellen, wie sie der Waldkindergarten habe. Dem stimmte das gesamte Gremium zu. Ihm sei dazu nichts bekannt, meinte Frick. Man werde der Sache nachgehen und schauen, wie hoch die Kosten für Biotoiletten seien.

Gegen 21.20 Uhr endete die öffentliche Sitzung, für die Räte ging es noch nichtöffentlich weiter.