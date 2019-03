Von Thomas Seiler

Schönau. Warum man zur jüngsten Gemeinderatssitzung in den Zuhörerbereich ständig neue Stühle aufstellen musste, hatte einen einfachen Grund. Viele Anwohner der Wallonenstraße im Areal des "Oberen Schäferbuckels" nutzten die Bürgerfragestunde, um ihren Unmut über die für sie vollkommen überraschende Sperrung eines Fußweges, der ihre Straße mit dem Wendeplatz der Bischof-Buggo-Straße verbindet, kundzutun. Darüber hinaus überreichten sie eine Liste mit 63 Unterschriften an Bürgermeister Marcus Zeitler.

Der Mitorganisator Michael Lülf machte noch einmal deutlich, dass bauliche Maßnahmen am unteren Ende des schon seit rund 20 Jahren bestehenden "Trampelpfads" und am oberen Teil das Schild "Fußweg zur Stadt" eindeutig auf einen "Verwaltungsakt" - und damit auf eine "Widmung des Wegs" - verweise. An dem Pfad wurden etwa Treppenstufen gebaut und ein Holzgeländer installiert. Auf Lülfs Vorwurf, die Bürger im Vorfeld nicht über diese Maßnahme informiert zu haben, konnte der Rathauschef später nur um Verzeihung bitten.

Im Gegenteil, er wolle jetzt jeden mit ins Boot nehmen, falls es "etwas Neues" zu berichten gebe, versicherte Zeitler. Ins Leere laufen ließ er damit auch die Bezichtigung eines Bürgers, es werde wie vor vielen Jahren "hemdsärmelig regiert". Zeitler ging dabei nochmals auf die Entwicklung der von ihm anschließend mehrmals bestätigten "Chefsache" ein.

Anno 1994 gab es nämlich schon einmal einen Gemeinderatsbeschluss, einen Verbindungsweg auf dem städtischen Grundstück zu bauen. Dieser hätte damals 300.000 D-Mark verschlungen, scheiterte aber an einem Einspruch eines Anliegers in der Heddesbacher Straße. Vier Jahre später nahm das Gremium einen neuerlichen Anlauf, wobei dieser dann schon 90.000 D-Mark zusätzlich kostete. "Seitdem blieb es bei dieser von den Nutzern gebahnten Wegstrecke ohne Widmung", betonte Zeitler, bis nun Bürger per Anruf im Rathaus die Sicherung des Grundstücks forderten.

"Wir mussten sofort aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht reagieren", erklärte der Rathauschef den Schnellschuss. Zudem müsste man laut ersten Untersuchungen 230.000 Euro für die Herstellung aufbringen, "und die sind nicht im laufenden Haushalt eingeplant". Jetzt gelte es einfach, die Ergebnisse von dem Versicherungsträger abzuwarten, bevor man nach Rücksprache mit den Bürgern des "Oberen Schäferbuckels" weitere Schritte einleite.

Bis dahin bleibt aus Zeitlers Sicht die fest einbetonierte Sperre, auch wenn man "mit Hochdruck" an der Haftungsfrage arbeite. "Ob Sie darüber klettern oder den Zaun umgehen, ist alleine Ihre Sache", lehnte der Bürgermeister jedwede Sicherheitsleistung ab. Er machte dabei noch einmal deutlich, dass man auch das nicht betroffene, sich anschließende Wegstück sofort sperren würde, falls "ein Kläger" sich einschalte. "Denn die Sicherheit der Menschen steht im Vordergrund", sagte der Bürgermeister - wiewohl die Bürger, so war zu hören, den Pfad unbedingt benötigen und auch "zu Kompromissen" bereit wären.