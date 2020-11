Von Lukas Werthenbach

Schönau/Neckargemünd. Rätselhafter Fund im Wald: Ein Auto ist am Samstagmorgen an einer Böschung 30 Meter unterhalb der Greiner Straße zwischen Schönau und dem Neckarsteinacher Stadtteil Grein entdeckt worden. Das dunkelblaue und dementsprechend beschädigte Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Fundes aber bereits leer – vom Fahrer oder der Fahrerin fehle jede Spur, wie die Polizei am gestrigen Sonntag auf Nachfrage der RNZ erklärte.

Die Schönauer Feuerwehr meldete, dass sie am Samstag gegen 11 Uhr von der Polizei alarmiert worden sei, um "Amtshilfe" zu leisten: "Wir sollten das Auto die Böschung hochziehen, weil ein Abschleppdienst nicht dort dran kam", berichtete Abteilungskommandant Dirk Happes auf Anfrage. "Wir wissen nur, das ein Fahrzeug etwa 30 Meter den Abhang heruntergerutscht war."

Demnach rückte die Schönauer Wehr mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an, die Kameraden der Neckarsteinacher Abteilung Grein unterstützten sie mit fünf weiteren Floriansjüngern und einem Fahrzeug. "Das war eine größere Aktion, weil das Auto sehr weit unten und das Gelände unwegsam war", erzählte Schönaus Abteilungschef Happes. So habe man zunächst einen Baum fällen müssen, um überhaupt an das Auto zu gelangen. Mit einer am Feuerwehrfahrzeug installierten Seilwinde wurde der Wagen letztlich nach oben zurück auf die Straße gezogen. Die Polizei habe das dunkelblaue Auto nach dem fast dreistündigen Einsatz sichergestellt, sagte der Abteilungskommandant und verwies für weitere Fragen an die Polizei.

Ein Sprecher der Beamten erklärte am Sonntagnachmittag: "Die Ermittlungen laufen noch, wir können bisher kaum etwas dazu sagen." Er bestätigte, dass am Samstagmorgen ein Auto an besagter Straße geborgen wurde. "Aber es war weit und breit kein Fahrer feststellbar." Gefunden worden sei das Auto von Zeugen, die dies dann den Beamten gemeldet hätten. Und das Fahrzeug war der Polizei offenbar bereits bekannt: "Wir hatten das Auto schon mal im Blick", so Damato. Demnach habe die Polizei einige Stunden vor dem Fund "am frühen Samstagmorgen schon mal in Neckargemünd Kontakt mit dem Fahrzeug" gehabt. In welchem Zusammenhang dieser "Kontakt" stattgefunden hatte, sagte der Polizeisprecher nicht. "Wir wissen noch nicht ganz genau, wer der Fahrer war." Erst wenn Klarheit darüber herrsche und die Person gefunden sei, könne man Genaueres zu diesem Vorfall sagen.