Schönau-Altneudorf. (bmi) Es ist so ein bisschen wie beim Lied "1000 und eine Nacht" von Klaus Lage: "Tausendmal berührt, tausendmal ist nix passiert..." Nur geht es in diesem Fall nicht um zwei Freunde, die sich näher kommen, sondern um ein Handy, das plötzlich explodiert. Das hat nicht "Zoom", sondern "Boom" gemacht"!

Dienstagmorgen im Alten Rathaus von Altneudorf. In den Räumen des Gemeindeverwaltungsverbands kommt es auf einmal zu einem lauten Knall. Was sich nach einem angezündeten Feuerwerkskörper anhört, ist in Wirklichkeit ein Smartphone. Vollkommen perplex wirft sein Besitzer das Mobiltelefon in den Flur. Dort bildet sich eine kleine Menschentraube. Als Martina Maßholder dazustößt, ist der Gang schon stark verraucht. Die GVV-Sachbearbeiterin und Feuerwehrfrau reagiert schnell, bugsiert das angeschmorte, aber nicht brennende Smartphone mit einer Kehrschaufel nach draußen. Dort wird es gelöscht. "So etwas habe ich noch nie live gesehen, höchstens als Video im Internet", erzählt Maßholder auf Nachfrage. Auch in 22 Jahren bei der Feuerwehr ist ihr Vergleichbares nicht untergekommen.

Nach Rücksprache mit GVV-Geschäftsführer Werner Fischer wird das Gebäude geräumt und rund 20 Minuten von der angerückten Wehr gelüftet, um die giftigen Rauchgase wieder loszuwerden. Dann ist der Spuk vorbei, zum Glück ohne Folgen. Auch der Handybesitzer bleibt unverletzt. Maßholders Lehre aus dem Fall: "Das Smartphone vielleicht besser öfter mal außer Reichweite legen." Keine schlechte Idee – auch ganz ohne Explosionsgefahr.