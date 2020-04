Von Christoph Moll

Schönau-Altneudorf. Auch in der Coronakrise gibt es noch gute Nachrichten: Der Kampf um die Senioren ist beendet. Unbemerkt von der Öffentlichkeit hat das Pflegeheim "Haus Steinachtal" im Schönauer Stadtteil Altneudorf zum 1. April – und das ist kein Scherz – einen neuen Betreiber bekommen. Bekanntlich hatte "Fontiva" angekündigt, den Betrieb der Einrichtung zum 30. April zu beenden. Mit "Interpares" stand schon ein neuer Betreiber parat. Nun kam es doch früher zu einem Übergang. Und dies ist eine sehr gute Nachricht für Bewohner und Mitarbeiter. Denn niemand muss das Heim verlassen. Bekanntlich bestand der Verdacht, dass "Fontiva" durch die Aufgabe des Heimes in Altneudorf Bewohner und Mitarbeiter in die neue Einrichtung des Unternehmens in Leimen "mitnehmen" wollte.

Hintergrund Das "Haus Steinachtal" im Schönauer Ortsteil Altneudorf hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Nach fast 20 Jahren war das Pflegeheim 2017 in finanzielle Schieflage geraten. Die Betreibergesellschaft war zahlungsunfähig und überschuldet. Mit der "Care Center Invest" aus Düsseldorf wurde im Insolvenzverfahren ein neuer Eigentümer gefunden, der Betrieb wurde von der "Fontiva"-Gruppe mit Sitz in Berlin übernommen. Diese kündigte jedoch vor einem Monat an, dass sie sich aus Schönau schon wieder zurückzieht, weil der angekündigte Umbau ausgeblieben sei. Die aktuell noch 45 Bewohner erhielten eine Kündigung zum 30. April und ebenso wie die Mitarbeiter das Angebot, in das neue Fontiva-Heim in Leimen zu wechseln. Nicht nur Schönaus Bürgermeister Matthias Frick vermutete dahinter Kalkül. Mit "interpares" war allerdings schnell ein neuer Betreiber gefunden. (cm)

"Wichtig für Bewohner, Mitarbeiter und die Stadt ist: Der Betrieb ist gerettet und geht weiter", betont Christian Potthoff. Der Geschäftsführer der "Interpares Sozialholding" – das Unternehmen betreibt in der Region außerdem das Pflegeheim "Neckargemünder Hof" – berichtet, dass man viel Unterstützung vom Eigentümer des Heimes, der Heimaufsicht und Bürgermeister Matthias Frick erhalten habe. "Wenn aber vor allem die Mitarbeiter trotz der Verunsicherung nicht so engagiert und standhaft gewesen wären und an die Zukunft der Einrichtung geglaubt hätten, dann hätte es nicht geklappt", so Potthoff. "Doch sie haben ebenso durchgehalten wie die Angehörigen, wofür ich sehr dankbar bin." So seien nun alle zufrieden. Es sei ein starker Zusammenhalt entstanden.

Der Geschäftsführer erklärt, dass sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter "zu einem sehr großen Teil" in Schönau bleiben. Nach RNZ-Informationen folgen nur eine Bewohnerin von insgesamt 45 und ein Mitarbeiter "Fontiva" nach Leimen. "Interpares" übernehme die Mitarbeiter und auch die Verträge der Bewohner, die selbst beziehungsweise deren Angehörige oder Betreuer nur zustimmen müssen. Die Kosten für einen Heimplatz steigen zwar leicht. Dies habe aber nichts mit der Übernahme zu tun, betont Potthoff.

Das zuvor an "Fontiva" vermietete Inventar sei noch im Eigentum des Vermieters, erklärt Potthoff. "Interpares" möchte dieses aber übernehmen. "Wir werden einiges investieren müssen", so Potthoff nach einer ersten Bestandsaufnahme in der vergangenen Woche. Bei der IT sei eine "Sofortmaßnahme" von 50.000 bis 60.000 Euro notwendig. Eine "Notausrüstung" werde aus anderen "Interpares"-Heimen zur Verfügung gestellt. "Die Bewohner haben aber Betten und es gibt auch Essen", betont Potthoff, der sich schon auf den anstehenden Umbau freut. Bekanntlich wird der Eigentümer "Care Center Invest" mit Sitz in Düsseldorf das gesamte Heim modernisieren. In anderthalb Jahren sollen 67 moderne Einzelzimmer fertig sein. "Wir haben eine gute Zeit vor uns", sagt Potthoff. Schade sei nur, dass es nun wegen der Coronakrise keine Feier zur Übernahme geben könne.

Wie Brigitte Fuest von "Care Center Invest" verrät, werden bereits die ersten Angebote von Firmen für den Umbau eingeholt. "Es ist wichtig, dass nun Ruhe für Bewohner und Mitarbeiter einkehrt", sagt Fuest. Es habe eine "Einigung im Rahmen der bestehenden Verträge" mit "Fontiva" gegeben. Alle Vereinbarungen seien rückabgewickelt worden. Den neuen Mietvertrag mit "Interpares" habe man schon im Januar geschlossen – mit einem flexiblen Mietbeginn frühestens ab 1. April. "Interpares" habe große Flexibilität gezeigt. "Überhaupt kam aus dem ganzen Umfeld viel Unterstützung in dieser unschönen Geschichte", so Fuest. "Die Intention von "Fontiva" war für uns schwer zu durchschauen." Das Ergebnis zeige aber, dass Interesse an einer Einigung bestand. Es sei nun keine juristische Auseinandersetzung mehr zu erwarten.

"Fontiva" wollte sich übrigens auf RNZ-Anfrage nicht äußern. "Wir haben strikte Vertraulichkeit mit der Vermieterin vereinbart, an die wir uns auch halten", so Firmensprecher Klaus Baumann. Auch zur Frage, wann das neue Heim der Gruppe in Leimen eröffne, äußerte sich "Fontiva" nicht.

Matthias Frick ist’s egal. "Ich freue mich riesig, dass das Heim in Altneudorf erhalten bleibt und der Umbau kommt", sagte der Schönauer Bürgermeister. "Das ist eine richtig gute Nachricht."