Schönau-Altneudorf. (pau) Statt Informationen über artgerechte Pferdehaltung oder Streuobstwiesen gibt es hier Gewissheit über den aktuellen Gesundheitsstatus: Das gemeinsame Corona-Testzentrum der vier Kommunen des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Schönau – Heiligkreuzsteinach, Schönau, Wilhelmsfeld und Heddesbach – hat Stellung auf dem Friedhof-Parkplatz in Altneudorf an der Leutersbergstraße bezogen. Es ist fortan in einem Anhänger des Vereins "Apfel" aus Heiligkreuzsteinach untergebracht. Normalerweise wird der hölzerne Quader zu Aufklärungszwecken über Reitkultur und Kulturlandschaften verwendet, nun wurde er für die Medizin umfunktioniert.

"Wir sind froh und dankbar, dass wir diesen Anhänger bekommen konnten", erklärte Sieglinde Pfahl. Die Heiligkreuzsteinacher Bürgermeisterin war bei der Einweihung voll des Lobes und optimistisch, dass durch regelmäßige Testung das Virus in seine Schranken verwiesen werden könne. Gerade über die Feiertage sei es wichtig zu wissen, ob man die Lieben anstecken könne. Gemeinsam weihten die Bürgermeister der GVV-Kommunen die kommunale Teststation ein. Neben Pfahl waren also auch Matthias Frick aus Schönau, Christoph Oeldorf aus Wilhelmsfeld und Volker Reibold aus Heddesbach dabei. "Nun konnte ein attraktives Angebot für unsere rund 10.000 Einwohner im Steinachtal geschaffen werden. Das ist ein wichtiger Schritt", so Frick. Dies solle die Hausarztpraxen etwas entlasten.

Bei der Wahl des geeigneten Standortes hatten es sich die Verwaltungen nicht leicht gemacht. Mit nahe gelegener Bus-Haltestelle und der Hauptverkehrsstraße schien der Friedhof am geeignetsten. "Dies ist ein zentraler, topografischer Punkt unserer Kommunen und somit für alle Testwilligen gut erreichbar", fasste Pfahl zusammen.

Aktuell werden die Testungen von Tobias Schmidt durchgeführt. Der 27-jährige Feinwerkmechaniker ist gerade auf Arbeitssuche, hat sich entsprechend schulen lassen und will sich aktiv im Kampf gegen das Coronavirus einbringen. Eingesetzt wird er vom Team der Stadtapotheke Schönau und hat mit entsprechender Schutzkleidung auch keine Angst vor einer Ansteckung: "Ich bin schon dreifach geimpft und halte natürlich alle Hygienemaßnahmen ein."

Aktuell kommt Schmidt noch gut mit dem Andrang am Anhänger zurecht. Am ersten Tag kamen rund 20 "Testlinge" vorbei. Schmidt streicht nicht nur mit dem Wattestäbchen ab, sondern wertet auch aus und übermittelt das Ergebnis anschließend elektronisch aufs jeweiligen Handy. "Die Auswertung dauert etwa 15 Minuten. Und bleibt der Besucherandrang überschaubar, schaffe ich das auch problemlos allein." Sollte er dennoch Hilfe benötigen, werde aufgestockt.

Info: Getestet wird montags bis freitags von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Über die Feiertage gelten geänderte Öffnungszeiten: am 24. Dezember von 10 bis 13 Uhr, am 25. Dezember von 10 bis 15 Uhr, am 31. Dezember von 9 bis 12 Uhr, am 6. Januar, 14 bis 18 Uhr. Am 26. Dezember und 1. Januar finden keine Testungen statt.