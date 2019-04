Schönau-Altneudorf. (pol/van) Ein Fahrzeug ist am Morgen des Ostermontags in eine Hauswand in der Altneudorfer Straße gefahren, wie die Polizei berichtet. Der 29-jährige Fahrer wurde dadurch schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestehe laut den Beamten nicht.

Wieso der Mann von der Straße abgekommen war, ist noch unklar. Drogen und Alkohol kommen als Unfallursache nicht in Frage, so die Polizei weiter. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Der Opel wurde bei dem Unfall total beschädigt. Der Schaden am Auto wird auf 8000 Euro geschätzt. Das unbewohnte Haus war einsturzgefährdet und musste vom THW Ladenburg mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr Altneudorf gesichert werden. Der entstandene Schaden an dem Haus ist noch nicht klar.

Die Altneudorfer Straße war im Bereich des Unfalls voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Update: Montag, 22. April, 18.20 Uhr